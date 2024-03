El Gran Teatre de Xàtiva acull un concert en homenatge a Manolo Miralles

El fundador del grup musical Al Tall, Manolo Miralles, rebrà un homenatge pòstum este divendres, a les 19:30 h, al Gran Teatre de Xàtiva. Durant l'espectacle, organitzat per l'Ajuntament de la localitat i coordinat pel Col·lectiu Ovidi Montllor inclourà actuacions d'alguns membres d'Al Tall, Musicants, Va de Dones, Pau Blanco, Bertomeu, Carraixet, el Cor de Bonrepòs i Mirambell, Owix, Rafa Xambó i la Fusteria, Pau Alabajos i Tomàs de los Santos, Feliu Ventura, Miquel Gil i Pep Botifarra.

L'artista, considerat un mestre referent de la música d'arrel, va morir el passat 29 de julioll de 2023. Miralles va començar als anys 70 la seua trajectòria artística, primer en solitari i després amb el grup Al Tall. Durant eixe temps, va destacar per la seua producció, difusió i defensa de la música en valencià. A més, durant 18 anys, Miralles va ser president del Col·lectiu Ovidi Montllor de Músiques del País Valencià, on també hi va posar tota la seua energia, temps i disposició al treball.

Després de la retirada del grup, l'artista va posar en marxa el nou projecte Musicants, amb el qual va llançar dos treballs. Manolo va destacar per la seua creativitat, inquietut, solidaritat, compromís i un artista enamorat de les músiques del poble. En paraules de l'acadèmic valencià Josep Vicent Frenchina, "el llegat és d'unes dimensions enormes i i el temps ens donarà la perspectiva suficient per admirar-lo, però el que potser hauria quedat injustament ocult és un altre llegat, bastit amb silenci, generositat, convicció i persistència: un mestratge sempre ran de terra, fora dels aparadors culturals i de l’escena pública que el seu traspàs ha fet aflorar a les xarxes socials. Per unes hores, aquella fira de vanitats i malíccia s’ha convertit en un espontani i emocionat altar d’homenatge quan desenes de músics de tot estil i condició li han agraït l’ajuda que els va prestar quan començaven”.