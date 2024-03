Vint municipis acolliran les 22 Trobades d’Escola Valenciana la pròxima primavera

"Fem poble, parlem valencià» es el lema, a mode de crida col·lectiva i interseccional, que ha triat Escola Valenciana per a les Trobades d’Escoles en València que començaran, com cada any, a la primavera. En concret, del 22 de març al 14 de juny, vint municipis de les diferents comarques valencianes acolliran 22 festes per la llengua.

Este 2024 la festa en què, fonamentalment, els centres educatius trauen tallers gratuïts als carrers es desenvolupa «en un context de gran hostilitat política i social envers la identitat valenciana».

Este dimarts, a la Facultat de Magisteri de la Universitat de València es va presentar «Fem poble, parlem valencià», el manifest que recull les línies d’acció i reivindicació que vertebren les Trobades 2024, com són la identitat de poble, la consciència lingüística i la cohesió social per mitjà de la llengua.

Presentació a la UV. / Levante-EMV

«Cal reivindicar la diversitat i la unitat, assumir la veu del nostre poble. La nostra llengua arrela, integra i cohesiona, tot i la seua diversitat arreu dels territoris, és clau de convivència», apunta el text.

Imatge de Cristina Durán

Esta edició, a més, compta amb la imatge de Cristina Durán, Premi Nacional de Cómic 2019, que ha treballat sobre la idea de representar comunitats diverses, d’acollida i convivència.

En la música, el cantautor Andreu Valor interpreta la cançó «Llengua és casa. Vida és poble», un tema acústic i folk que reivindica el «dret a existir i habitar el lloc que habitem» perquè «la llengua, com a tret identitari, ens acull, ens vertebra i ens singularitza». A la cançó està acompanyat per Berta Íñiguez i Sergio Peiró, a les veus; així com de Blai A. Vañó, Hèctor Tirado i Toni Moltó, a la música.

Pel que fa al videoclip, és obra de Tubal Perales i una crida a l’activisme pel valencià, ja que tot i ser «temps convulsos» segons Escola Valenciana, el vídeo transmet «un missatge positiu i d’esperança, perquè som un poble unit, alegre i valent», diu el seu autor.

Cal destacar que la proposta barreja imatges de les primeres Trobades amb elements de la campanya d’enguany.

Situació d’emergència

«La situació d’emergència i de fragilitat del valencià ens urgix a actuar. Tot i augmentar-ne el coneixement entre el jovent, l’ús està en descens. Les dades actuals mostren la continuïtat del procés de substitució, retrocessos, com és el cas de la pèrdua en els espais en què s’ha parlat tradicionalment, per exemple la llar familiar, d’importància cabdal en la transmissió.

Per això i per context polític advers, Escola Valenciana reivindica amb les Trobades 2024 l’activisme per la llengua», explica Alexandra Usó, presidenta d’Escola Valenciana.

A més, l’entitat assegura que continuarà «la tasca de tantes mestres, famílies i activistes per a situar el valencià en el centre del sistema»; i reclama «polítiques lingüístiques que preserven i fomenten la nostra llengua i que afavorisquen el màxim consens social».