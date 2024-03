Llum i so: la Magdalena inaugura un mes de març ple de festa i música

Des de l’encesa de les gaiates fins al Magdalena Vítol, que conclourà esta nit a la Plaça Major de Castelló de la Plana, centenars de músics han desfilat durant esta setmana pels carrers de la ciutat juntament amb les 19 gaiates que han posat llum a la festa.

A la Magdalena més matinera dels últims anys, les societats musicals han tornat a compartir protagonisme amb els monuments i els milers de veïns, veïnes i visitants de la ciutat. Més de 800 músics de 19 agrupacions de la província de Castelló han acudit a la crida d’una de les grans festes de la Comunitat Valenciana.

Com ocorre des de fa alguns anys, la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana ha volgut vehicular i compartir les experiències dels intèrprets que ha acudit amb la seua banda a Castelló durant la setmana. «Llum i So» és la tradicional campanya que ha aglutinat totes estes veus.

Jovens que han participat per primera vegada en les festes o veterans que porten milers de quilòmetres recorreguts amb el seu instrument si es conten tots els anys que han acompanyat a una gaiata. Tots ells i elles han divulgat les seues impressions a través de l’Instagram de FSMCV amb el hashtag #LLUMiSO.

«Enguany la Magdalena suposa el començament de grans festes al nostre territori, una temporada importantíssima per al nostre col·lectiu. Pensem que amb la Magdalena, les Falles o els Moros i Cristians d’Alcoi es mobilitza un gran percentatge d’agrupacions», explica la presidenta de FSMCV, Daniela González.

Enguany, a més, la campanya llançada per la Federació té un matís reivindicatiu: reflectir la importància capital de les societats musicals en totes les festes populars. Per això, «A la Magdalena, llum i so viatgen junts» és el lema de la campanya de 2024.

«Som un element indispensable de cada festa a la Comunitat Valenciana perquè representem un dels nostres grans valors culturals. Per al col·lectiu són esdeveniments importants pel que suposen econòmicament per a cada agrupació, però el valor que aportem a Magdalena i tantes altres festivitats és incalculable», afegeix González.

Amb les Falles a l’horitzó

Després de dir adeu a una Magdalena més, la música es desplaçarà a València. Rotllo i canya deixa pas a «El fallero» esta setmana, en la que més d’un centenar d’agrupacions tornen a la ciutat.

El primer acte d’estes Falles, la multitudinària Crida, va ser la primera aproximació per a molts intèrprets que, a partir de divendres, viuran dies i nits intenses a cercaviles, despertaes, l’Ofrena o la Crema. Acaben els dies de la llum i comencen els del foc. Amb el nou hashtag, #FOCiSO, la Federació convida els músics a continuar compartir les seues vivències.