El «dulce rugir» de Dansa València

La 37ena edició de Dansa València està cada vegada més prop. A partir d’un compendi de 33 propostes escèniques marcades per la bellesa, l’energia i la diversitat d’estils i formats, Dansa València proposa un parèntesi cultural entre el 13 i el 21 d’abril on convida a la curiositat i a deixar-se portar per l’experiència de l’art en viu.

El festival impulsat per l’Institut Valencià de Cultura celebra la seua 37ena edició en un total de 20 localitzacions, tant en sales públiques i privades com en espais patrimonials i no convencionals.

Així, teatres, museus, places i parcs acolliran una selecció de peces que configuren una radiografia de la creació contemporània espanyola més recent.

L’oferta consta d’un gran nombre de produccions valencianes, creacions de diferents comunitats autònomes i destacades estrenes al nostre país de produccions internacionals.

«La línia programàtica de Dansa València es dissenya a partir del compromís amb la qualitat i procurant l’equilibri entre les diferents arts del moviment. Durant el festival es podrà veure una radiografia de la creació contemporània espanyola conformada tant per companyies consolidades com per artistes emergents. De manera abstracta, en tota esta creació apreciarem un desig de cerca i de persecució de realitats alternatives, de temps més humans i assossegats», ha detallat la directora del festival, María José Mora.

Entre els nombrosos itineraris que poden traçar-se enguany, hi ha espectacles per a públic familiar en col·laboració amb Teatre Escalante, així com el cicle que anualment inaugura la mostra, «Moviments Urbans», un aperitiu desenvolupat en col·laboració amb l’Ajuntament de València a través de la Regidoria de Cultura, on la dansa sorprén la ciutadania en espais museístics i urbans.

El lema d’esta edició és «Dulce rugir·. Amb esta expressió simbòlica, el festival es presenta com a pausa que incita, en paraules de Mora, «a la contemplació profunda, a l’afecte sincer i a l’anhel calmat enfront d’un món convuls, de desitjos passatgers, relacions líquides i mirades fugaces».

Disseminada entre la seua programació, en Dansa València hi ha una representació de 15 companyies locals de diferent origen, personalitat i trajectòria.

Així, el festival aposta per artistes joves com Jacob Gómez, Andrea Dolz Bordeus i Marta Sofía Gallego i Inka Romaní. Esta edició també acull a creadors que sent d’altres territoris han triat València per a desenvolupar les seues carreres professionals.

