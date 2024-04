«Tot cor» al González Martí amb una mostra solidària que apel·la als sentiments

El Museu Nacional de Ceràmica i Arts Suntuarias 'González Martí' es convertix en «tot cor» en una nova exposició. «Tot Cor. Art, disseny i artesania parlen d'amor» és un projecte artístic, col·laboratiu i solidari que apel·la a la generositat i als bons sentiments. Esta iniciativa naix amb l'objectiu d'ajudar a persones que patixen malalties incurables i, en alguns casos, invisibles per a una gran part de la societat. Pot visitar-se fins al 6 d'octubre en la sala d'exposicions temporals 3 (planta tercera del palau).

La presentació de la mostra, ahir, va comptar amb la presència de l'artista ceramista i creadora de l'exposició, Pepa Reverter; el director del museu, Jaume Coll, i el regidor de Cultura de l'Ajuntament de València, José Luis Moreno. «Tot Cor», que compta amb la participació de grans dissenyadors del panorama artístic actual, exposa 42 peces de ceràmica esmaltada i 28 fotografies. La seua peça principal és el «cor», un pitxer en forma de cor dissenyat per Pepa Reverter.

En paraules de la comissària, la mostra apel·la a la «generositat i els bons sentiments» i, amb la seua peça principal busca reivindicar «els valors fonamentals que constitueixen la riquesa de l'ésser humà: «amor, bondat, humanitat, ètica, respecte, generositat i fraternitat», destaca la dissenyadora.

En aquest sentit, Pepa Reverter apunta que la silueta del cor és un símbol universal que està present en «moltes cultures» i que es recorre a ell per a «compartir i exterioritzar sentiments». «Això és el meravellós de l'art, que pot convertir alguna cosa que és abstracte, com un sentiment, en alguna cosa formal per a donar-li visibilitat i carregar-ho de significat», indica.

Artistes i dissenyadors de diferents disciplines

A partir d'esta iniciativa, «Tot Cor» ha creat una gran família de cors molt diversos amb peces de diferents procedències i estils que representen als artistes i dissenyadors que han participat en el projecte, entre els quals es troben: Las Ánimas, Dídac Ballester, Juli Capella, Lolita Cortés, Rosa Cortiella, los díez, Meritxell Duran, Catalina Estrada, Jaime Hayón, Javirroyo, Gaston Lisak, Miralda, Marre Rafael Vargas, Maite Morell, Sergio Mora, Nataline Pomar, Lázaro Rosa-Violán, Anna Ruiz, Marina Salazar, Jordi Torres i Ramón Úbeda.

Així mateix, s'han sumat a este projecte fotògrafs com Eugeni Aguiló, Sara Cuadrado, Marcela Grassi, Carlos Iglesias, Matías Pérez Llera, Rafael Vargas i Dayron Vera. También participan los estilistas florales Flowers by Bor-nay, Madrid Flower School, Manuela Sosa de Gang and the wool i Horta de la Viola. Una de les parts fonamentals de «Tot Cor» és el seu vessant solidari i el seu compromís amb les persones que pateixen mals incurables que són invisibles per a una gran part de la societat.

Dins del València Design Fest

Per això, totes les peces de la col·lecció es comercialitzen i una part dels beneficis es destinen a la Fundació Miquel Valls, una entitat privada i sense ànim de lucre, pionera a Espanya, que treballa per a millorar la qualitat de vida de les persones afectades d'ELA (Esclerosi Lateral Amiotròfica), una malaltia que la creadora d'aquesta mostra ha conegut molt d'a prop a través de la seua mare Paquita Sancho, que fins a l'últim dels seus dies va demostrar una enorme generositat com a persona, malgrat les dures circumstàncies. «Jo m'he quedat amb les coses bones que m'ha transmès la meua mare.

Amb la seua actitud vital perquè va ser impressionant com va portar la malaltia. En la seua energia vital està el motor d'aquest projecte que pretén posar en valor a la bona gent, la que és amable, generosa i exemplar», ha assenyalat Reverter.

Sobre la mostra, la comissària assegura que el projecte és "molt senzill" ja que el seu missatge és "molt clar" perquè el cor forma part del llenguatge universal. "Jo crec que els objectes i les coses també es poden carregar de significat i de valor i adquirir una altra dimensió diferent. En el món fan falta objectes que recorden les coses bones d'aquest món», afirma.

Per la seua banda, el director del 'González Martí', Jaume Coll, reivindica la vocació solidària de l'exposició que busca visibilitzar les malalties incurables i recolzar a les persones que les pateixen així com a les seues famílies. Aquest projecte forma part de València Design Fest 2024 i compta amb el suport de la Fundació del Disseny de la Comunitat Valenciana.