El valor terapèutic de la discrepància futbolística

"Sobretot, que perda el Madrid", dels periodistes Joan-Carles Martí i Toni Mollà és una reflexió sobre el futbol des d’un punt de vista social, cultural i emocional, a més d’una reivindicació de la discrepància como a base del diàleg i de l’amistat còmplice.

Tot i que tenen trajectòries ben diferents. Martí i Mollà firmen conjuntament un llibre que, segons confessen, han esperat massa temps a escriure, malgrat que l’univers del futbol ha estat tema de conversa des que es van conèixer. Martí es declara seguidor incondicional del València CF.

Mollà, per la seua banda, es va sentir expulsat de Mestalla durant l’anomenada Transició política i es va convertir en seguidor del FC Barcelona. Les lleialtats futbolístiques dels autors són, passats els anys, l’excusa per a reflexionar a dues veus sobre les identitats col·lectives, l’economia, la funció social dels mitjans de comunicació, els models de ciutat, però, per damunt de tot, sobre el valor terapèutic del futbol.

«El resultat», asseguren els autors, «és l’enfortiment d’una amistat a prova de derrotes electorals, de mentalitats sovint contraposades o de discrepàncies —aquestes innegociables— sobre l’horitzontalitat o la verticalitat dels plantejaments tàctics en futbol». «La discrepància», puntualitzen, «és el combustible a partir d’un acord que és tota una declaració sentimental i política: sobretot, que perda el Madrid».

Presentació en la Fira del Llibre de València

"Sobretot, que perda el Madrid" es presentarà a la Fira del Llibre de València el divendres 26 d’abril a les 18:00 hores a l’Espai Fuente Primavera, i comptarà amb la presència de Paco Lloret (Valencia, Capital Radio) i Vicent Chilet (Superdeporte), a més dels autors i els editors Xavi Bellot i Manolo Gil.

Posteriorment, a partir de les 19:00 hores, Martí i Mollà signaran exemplars a l’espai de la llibreria La Moixeranga (casetes 18 i 19).