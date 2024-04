La Diputació de València premia 42 comerços per l'ús del valencià

La Diputació de València ha entregat els premis de ‘Lús del valencià en el comerç local’ a 42 establiments de diferents municipis de la província. En esta quarta edició dels premis s'han adherit 24 ajuntaments, que han organitzat la convocatòria en cada localitat amb ajuda de la corporació provincial, i que este matí han acompanyat als seus comerços per a recollir estos guardons en la Diputació.

El president de la Diputació, Vicent Mompó, ha agraït la seua participació tant als consistoris com als comerços per “la seua aposta, valentia i determinació en l'ús de la nostra llengua”. “La intenció és sumar nous establiments a esta causa perquè no s'entén que siguem valencianoparlants a casa o amb els nostres companys de treball i després canviem d'idioma a les botigues, per exemple; és una qüestió que ens preocupa molt”, ha assegurat.

En la mateixa línia, ha esgrimit Mompó, “si volem que les futures generacions continuen disfrutant de la nostra riquesa lingüística, hem de treballar per a integrar el seu ús en els nostres entorns habituals, les institucions hem de treballar unides per a impulsar més iniciatives com estos guardons, per a revitalitzar i normalitzar l'ús del valencià en totes les esferes”. Per això, ha asseverat, “en esta casa sempre ens trobareu protegint, difonent i utilitzant el valencià, sense fissures, sense imposicions, treballant des del respecte i en positiu”.

Per part seua, la responsable de la Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València, Imma Cerdà, ha subratllat que “parlar la llengua pròpia del nostre poble s'hauria de considerar normal”. “Hui agraïm i distingim a eixos comerços que creen eixos entorns amables per a la nostra llengua, botigues i empreses que fan de la proximitat del valencià, senyal de qualitat”, ha explicat.

Els ajuntaments que han volgut participar n la convocatòria del 2024 han tingut fins al 5 d'abril per a adherir-se a esta línia de subvencions amb la finalitat d'organitzar estos premis a l'ús del valencià en el comerç local.