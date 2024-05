Els Premis de la Crítica dels Escriptors Valencians distingixen llibres polièdrics

Els escriptors Ferran Torrent, Sònia Alejo, Aitana Guia, Joanjo García, Alfons Pérez Daràs i la traductora Marta Pera Cucurell són els guardonats de la 34a edició dels Premis de la Crítica dels Escriptors Valencians.

Els respectius jurats de les sis categories han destacat la qualitat de les obres premiades, que presenten una «visió polièdrica» d’estils i recursos i mostren «un corpus variat de diferents períodes i realitats» de la literatura en valencià. L’acte de lliurament dels premis, organitzat per la Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC), tindrà lloc el divendres 7 de juny a València.

En literatura infantil, "El tresor d’Almudaina" (Andana Editorial, 2023), de Joanjo García (València, 1977) s’ha alçat amb el premi. El jurat ha destacat de l’obra la seua trama «suggeridora, atractiva i magníficament ordida», així com la «impecable manera d’acostar-se a les complexes relacions personals i interpersonals».

En literatura juvenil, "Aitana Torrent, caçadora d’espantacriatures" (Drassana, 2023), d’Alfons Pérez Daràs (Nules, 1991), també conegut com el ‘Blüe’ o ‘Malparlat’ , s’ha alçat amb el premi. El jurat ha valorat que l’obra «pose en valor la cultura popular» i que «connecte amb la cultura musical actual». També ha subratllat el llenguatge «accessible, àgil, suggeridor i popular» que traça la història i ha valorat la «cura» de l’edició.

En la categoria traducció, "Cartes a la meva mare" (Edicions del Periscopi), de Sylvia Plath, traduït per Marta Pera Cucurell (Mataró, 1959) ha rebut el premi. El jurat ha subratllat la «complexitat» de la traducció i ha destacat la «riquesa cultural» dels contextos històrics i polítics des de la meitat del segle XX i el procés de documentació que exigeix la recreació en català de l’estampa soci-política del moment i «de precisió quasi periodística».

Per la seua part, Ferran Torrent (Sedaví, 1951) ha guanyat la modalitat de narrativa per "Memòries de mi mateix" (Columna, 2023). El jurat ha valorat «la potència i diversitat dels personatges, l’ús d’un llenguatge viu, àgil i depurat, on la ironia i el sentit de l’humor juguen un paper important, el ritme narratiu que sosté la novel·la des del començament al final i, en definitiva, la seua capacitat per a ordir un artefacte narratiu rotund i seductor».

En teatre, el premi ha recaigut en "Buit de mi" (Bromera, 2023), de Sònia Alejo (Almassora, 1972). El jurat ha valorat l’«excel·lent domini de les tècniques de l’art dramàtic» i destaca «l’estructura, l’atmosfera de suspens que es manté durant tota l’obra, la profunditat, la potència i la riquesa de la temàtica de la mort i el factor d’imprevisibilitat, necessari perquè el teatre puga impactar al lector/espectador».

Finalment, el premi d’assaig ha sigut per a "La rebel·lió dels vianants: El Jardí del riu Túria al centre d’una nova València" (Bromera, 2023), d’Aitana Guia (València, 1974). El jurat valora l’«originalitat i transversalitat» del text, així com la capacitat de l’autora per a «descriure i reivindicar tot tipus de relacions socials, culturals o artístiques a partir de l’observació en profunditat del jardí del riu Túria a la ciutat de València».

Paral·lelament, durant l’acte s’entregarà també el Premi Difusió de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana i que enguany ha sigut per al grup musical Zoo.