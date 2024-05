Un documental mostrarà els impactes del canvi climàtic, en la Beneficiència

Per a generar consciència i acció sobre el canvi climàtic, l’Associació Entrepobles ha organitzat la jornada «De què parlem quan parlem d’emergència climàtica?» a València. Serà el pròxim dimecres —29 de maig—, a les 18:00 hores al Museu de Prehistòria de (Mupreva), en la Beneficència.

Durant l’esdeveniment es projectaran fragments de "50 °C", un documental de Solidaritat i Comunicació (Sicom) i Entrepobles, que explica els impactes del canvi climàtic, els límits de les energies renovables, les conseqüències en la salut, els desplaçaments i les migracions considerades climàtiques. El documental està dirigit per Josep Cabayol Virallonga, amb realització de Carlos Collazos i Judit Aranda i producció executiva de Josep Cabayol i Maria Lausín.

A més, per a la jornada s’instal·larà una exposició sobre migració i desplaçament de les persones per causes ambientals. La mostra és part del projecte«Protegim el dret a defensar un futur per a totes en un món en emergència climàtica i ecològica», i reflexiona sobre els problemes que pateixen les persones i comunitats que han d’abandonar les seues cases i llocs d’origen degut a l’emergència climàtica, i la necessitat de canviar la normativa actual per a garantir el dret d’asil per causes ambientals, les causes de la degradació ambiental i el perill, encara major, per a les persones defensores del medi ambient.

A més, en la jornada participaran Andreu Escrivà, ambientòleg divulgador i tècnic de projectes ambientals de la Fundació València Clima i Energia; Marian Sintes, metgessa d’atenció primària, activista d'AE-Agró i de la Comissió Ciutat-Port; i Àlex Guillamón, activista d’Entrepobles i Extinction Rebellion Barcelona.

L’accés és lliure i l’acte forma part de la iniciativa «Museu en verd» del «Projecte Barri», impulsat pel Mupreva, en col·laboració amb l’Ajuntament de València. A més, aprofita que València és Capital Verda Europea este 2024.

Fenòmens que s’intensifiquen

Els impulsors de la inicitiva recorden que durant els últims anys, a la Comunitat Valenciana s’han intensificat els fenòmens climàtics, l’augment de les temperatures ja és real; i també s’ha detectat unincrement del nivell de la mar i la regressió de les costes, que ja dona problemes en diversos municipis. «València, i tot el planeta, s’enfronta per tant a un desafiament global urgent: fer front a l’emergència climàtica», apunten.

La jornada aprofundirà sobre diversos temes de debat actuals, com els límits de les energies renovables; la salut; els punts de no retorn i els desplaçaments i migracions climàtiques; a més dels canvis necessaris que hauria de fer la societat i les polítiques per a intentar revertir el canvi climàtic i els danys al medi ambient.