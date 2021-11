Los toros volverán a la plaza de toros de València después del inicio de la pandemia del coronavirus, tal como adelantó Levante-EMV, el último fin de semana de noviembre.

Las dos clases prácticas del sábado 27 y el domingo 28 de noviembre están organizadas desde el área de Asuntos Taurinos de la Diputación de València y la idea es recuperar el certamen internacional de escuelas taurinas que se realizaba antes de la Feria de Julio con el nombre "Valencia busca un torero".

Asimismo, el domingo por la mañana a las 11:00 horas se disputará el titulo de "Campeón de Europa del Recorte" con un concurso de carácter torista que está organizado por la empresa de Toros del Mediterráneo, cuyo representante es Nacho Lloret, actual gerente de la empresa Simon Casas Produccion.

El argumento valenciano de las clases prácticas estará en los jóvenes aspirantes a torero como el novillero de Massamagrell, Javier Camps; y el novillero de Algemesí, Nek Romero. En el terreno de los recortadores, estarán los valencianos Antonio Ojeda, de Aldaia; Noel Ribera, de Museros; Raul Moreta, de El Puig; Rober, de Puçol; y Panchito, de Albal. José Manuel González "El Poca", de la Vall d'Uixò; Adrián Andreu Sandoval, de Almassora; y José María Carreras "Misu" de la Vall d'Uixó.

Todos los carteles

El sábado 27 de noviembre habrá una clase práctica con erales de Fuente Ymbro para Julio Alguiar, de la Escuela Taurina de Málaga; Joaquín Caro, de la E.T. de Madrid; Sergio Domínguez, de la E.T. de Badajoz; Nek Romero, de la E.T. de València; Manuel Caballero, de la E.T. de Albacete; y Alejandro Chicharro, de la E.T. de Colmenar Viejo.

El domingo 28 habrá otra clase práctica con erales de Antonio López Gibaja para Kevin Alcolado, de la Escuela Taurina de Alicante; Porta Mirave, de la E.T. de Huesca; Javier Camps, de la E.T. de València; Cid de María, de la E.T. de Guadalajara; Lenny Martin, de la E.T. de Beziers; y Leandro, de la E.T. de Vilafranca de Xira.

Los festejos populares también tendrán cabida en el ciclo de la reapertura del coso de la calle Xàtiva. Los recortadores de la mañana del domingo, serán Antonio Ojeda de Aldaia, Noel Ribera de Museros, Kevin Ribeiro de Dax, Francisco Murillo Parra (Pakito de Humanes), Raul Moreta de El Puig, Cesar Grasa de Mediana de Aragón, Roberto Alegre (Rober de Puçol), Jonatan Estebanez (Peta de Arganda del Rey), Adrián Lambas Picón de Medina del Campo, Baptiste Bordes de Dax, José Manuel González "El Poca" de la Vall d'Uixò, Aarón Grande Fernández de Berriozar; Javi Daganzo de Arganda del Rey, Dany Alonso de Vezdemarban, Adrián Andreu Sandoval de Almazora, David Ramírez "El Peque" de Arganda del Rey, José María Carreras "Misu" de la Vall d'Uixò, Use de La Seca, Fran Martínez "Panchito" de Albal, Mika Romero de Bayonne. Todos ellos se enfrentarán a toros de Partido de Resina, La Quinta, Miura, Adolfo Martín, Miura, Fuente Ymbro y Peñajara.