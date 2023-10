Como ya hizo el año pasado, Carlos Mazón volvió a participar en el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, pero en esta ocasión lo hizo por primera vez como presidente de la Generalitat Valenciana. Y no le fue mal, ya que logró rebajar en 48 segundos su tiempo de 2022 para parar el crono en 1:52:57.

Tras la carrera, destacó que "me he encontrado muy bien, con muy buenas sensaciones, pensaba que igual no estaba muy en forma, me he preparado mucho, pero sólo los últimos días. Me han dicho que ha habido récords de España, la temperatura ha sido muy buena y la organización excepcional, volvemos a demostrar que Valencia organiza pruebas espectaculares. Esta es la ciudad del running, tierra de corredores y he estado muy a gusto, todos los valencianos nos han acompañado durante todo el trayecto dando ánimos con tambores, juergas, música. Quien corre aquí repite seguro, como es mi caso".

Además, el presidente de la Generalitat destacó la variedad de nacionalidades y de edades que se pueden ver en esta prueba en Valencia. "Me sorprende la cantidad de gente y las procedencias, de todas las edades, de más de 70 años, algunos me han pasado como una exhalación, esto no tiene edad y esto se junta en Valencia, todos cedemos al más rápido y comprendemos al que va más lento".

¡Conseguido!

Una media maratón más. Pero esta muy especial. La primera como president. Ha costado mucho sacar horas para entrenar pero lo hemos hecho: más de 25.000 personas corriendo y disfrutando. Y la ciudad entera volcada. ¡Enhorabuena!#21KValencia @MedioMaratonVLC pic.twitter.com/9i6fGDDgR4 — Carlos Mazón (@carlos_mazon_) 22 de octubre de 2023

Sin planes de Maratón

Eso sí, a pesar de sus buenas sensaciones de este domingo, Mazón no tiene en mente afrontar el Maratón del próximo mes de diciembre en Valencia. "Creo que no me atrevo, tendría que estar preparándome ya, creo que ya voy bien, se hace lo que se puede", destacó.