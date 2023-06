La incertidumbre económica ralentiza la recuperación de las ventas valencianas de coches

El impacto reciente de la inflación y el incierto horizonte económico están golpeando al consumo de los valencianos, obligando a priorizar unas compras en las que cada vez más parece que la adquisición de vehículos desaparece. Es la dirección en la que apuntaban este jueves a través de un comunicado las distintas patronales del sector de la automoción -Anfac, de los fabricantes; Faconauto, de los concesionarios y Ganvam, de la distribución- tras conocerse que en el mes de mayo se vivió una mejora únicamente del 2,72 % en las matriculaciones de vehículos (8.319) en la Comunitat Valenciana, frente al 8,27 % de mejora media de este registro en España.

Esta evolución más al ralentí provoca, además, que la mejora acumulada respecto a 2022 -año marcado todavía más por la crisis de suministros que en este 2023- se reduzca en el territorio valenciano hasta el 26,2 % desde un 35 %. Ese balance, considerablemente positivo debido a que los ritmos de producción en las fábricas están mejorando en general y con ello se agiliza la entrega de pedidos, permite eso sí acercar a la autonomía al tercer lugar en matriculaciones, con 35.931 unidades adquiridas frente a las 36.174 de Andalucía. Hace un año esa brecha entre ambas era de casi 3.000 ventas (28.472 vs. 31.343), una muestra más de que pese a avanzar a un menor ritmo, la situación valenciana sigue dejando brotes verdes respecto a otros territorio.

Incerteza económica

En este complejo escenario, para Félix García, director de comunicación y marketing de Anfac, actualmente se aprecia cómo a nivel nacional "el mercado particular no termina de arrancar y está a la expectativa de lo que ocurra no sólo en los comicios sino también de si la inflación logra contenerse y se estabilizan las subidas de tipos de interés". Es una visión similar a la que percibe el dircom de Faconauto, Raúl Morales, que destaca que se está produciendo una recuperación de las ventas "muy lenta" y "muy mediatizada por una menor capacidad de compra por parte de las familias que tienen menos renta disponible y menos capacidad de ahorro".

Ante este horizonte y un año que se pronostica que se cerrará en torno a las 950.000 matriculaciones, encadenando así cuatro años seguidos de ventas por debajo del millón de vehículos, la directora de comunicación de Ganvam, Tania Puche, ha insistido en que se "alcance un horizonte de estabilidad cuanto antes para conseguir recuperar el mercado".

La mejora eléctrica

Más allá de datos generales, una de las mejores noticias de lo que va de año la siguen dejando las ventas de vehículos híbridos y eléctricos, que siguen elevándose en la autonomía. Sin ir más lejos, en los primeros cinco meses del año se superó la barrera de las 10.000 matriculaciones -10.034- en el caso de los primeros, mientras que los segundos dispararon su negocio un 64 % y ya alcanzan las 4.121 ventas en cinco meses.