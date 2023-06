Abril frena las exportaciones valencianas por la caída de la cerámica y los coches

Tras meses y meses de crecimiento continuado, las ventas en el exterior de la Comunitat Valenciana han sufrido un considerable frenazo. Según los datos dados a conocer esta mañana por la Dirección Territorial de Comercio de la autonomía relativos al pasado mes de abril, el valor de las exportaciones valencianas se elevó hasta los 2.965 millones de euros, lo que representa una caída del 10,5 % respecto al mismo mes del año anterior. Detrás de este descenso se encuentra la caída en ventas en el extranjero de buena parte de los principales sectores exportadores de la autonomía.

No en vano, las semifacturas no químicas se desplomaron un 20 % respecto a abril de 2022, lastradas especialmente por el descenso del 23 % en el valor de las ventas de productos cerámicos, gravemente afectados por las consecuencias energéticas de la guerra en Ucrania. No es un caso único. Sucede también, por ejemplo, en los productos químicos que se desplomaron un 23 % o las manufacturas de consumo -con las dos principales partidas, el textil y el calzado, con descensos de doble dígito- que decrecieron un 13,5 %.

A estas caídas se suma también la del sector del automóvil, representado en la Comunitat Valenciana por Ford Almussafes, que vio como la exportación de vehículos desde la autonomía se desplomaba un 14,4 % respecto al mismo mes del año pasado. En este sentido, no hay que olvidar que la producción de vehículos en la planta valenciana, con el paso de 2023, se ha ido viendo más afectada por una crisis de componentes que nunca se ha acabado de paliar.

Las ramas positivas

En el lado positivo, solo las frutas y hortalizas -pese a la caída de los cítricos, cuyo valor exportador se ha reducido en un 7,5 %- y los bienes de equipo -gracias a los aparatos eléctricos- se mantienen al alza entre las principales ramas de actividad de la autonomía.

En cuanto a las importaciones, con excepción del automóvil, todas las partidas presentan caídas respecto al año pasado. El volumen de compras en el exterior, sin ir más lejos, se situó en los 2.896 millones de euros, una caída del 19 % respecto a abril de 2022 que permite eso sí que la balanza comercial de la autonomía en el mes se mantenga ligeramente en positivo (superávit de 69 millones).

Acumulado en positivo

Pese a este frenazo en abril, la realidad es que el buen arranque del ejercicio permitió que el primer cuatrimestre del año cerrara con récord exportador para la Comunitat Valenciana, de 13.497 millones de euros. En paralelo, las importaciones respecto al año anterior se han reducido en estos cuatro meses en un 7 % hasta los 11.844 millones de euros. Esto deja uno de los mejores superávits comerciales de la historia en la autonomía, de 1.653 millones de euros.

A nivel geográfico destaca la importancia creciente que está tomando la zona euro para las exportaciones desde la Comunitat Valenciana, que mejoran en un 9,7 % -el triple que el ritmo de venta en terceros países-, con Francia, Portugal e Italia como los principales socios comerciales al alza.