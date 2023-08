La oferta de habitaciones de alquiler sube un 33 % en València y cae la de pisos

La oferta de habitaciones de alquiler en pisos compartidos ha subido un 33 % en València en el último año mientras se ha desplomado la de viviendas completas. El coste medio de un cuarto en la capital del Túria es de 375 euros. La llegada de gran cantidad de inmigrantes que han encontrado trabajo en los últimos meses en València ha disparado el negocio de los pisos compartidos y ha contribuido a encarecer el mercado de alquiler. El coste de las habitaciones ha subido un 10 % en un año.

Perfil joven

Las personas que comparten piso en València tienen de media 28 años, buscan viviendas lo más cerca del centro que sea posible, no fuman ni permiten que se fume en la vivienda y no tienen ni admiten mascota. Fuentes del sector inmobiliario apuntan que los propietarios «obtienen entre un 30 % y un 40 % más de rentas que si alquilan el piso completo. Además, no tienen problemas con los inquilinos morosos. El que no paga se encuentra con sus trastos en el rellano. No hay que iniciar un procedimiento de desahucio».

Resto de España

A nivel nacional, Barcelona es la ciudad con los alquileres de habitaciones más caros de España, ya que alcanzan los 485 euros mensuales de media. Le siguen Palma (475 euros), San Sebastián (450 euros), Madrid (450 euros), Málaga (400 euros), Bilbao (400 euros) y Pamplona (395 euros). Ciudad Real es, en cambio, la ciudad más económica de entre las analizadas por idealista (180 euros mensuales), seguida por Badajoz (199 euros), Zamora, Palencia, Lugo y Cáceres (200 euros en las 4 ciudades).