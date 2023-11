MSC prevé que el Gobierno apruebe la terminal norte a principios de 2024 y no descarta volver a la ZAL

Mediterranean Shipping Company (MSC) no renuncia a sus ambiciosos planes de inversión en València, tanto en la terminal norte de contenedores del Puerto de València -pese a los retrasos- así como a la construcción de naves logísticas para la carga y descarga de mercancías. Eso sí, el presidente de MSC España, Francisco Lorente, asegura que el ayuntamiento y la Generalitat presionan a la compañía para que no abandone el proyecto de instalarse en la Zona de Actividades Logísticas (ZAL), una situación que la compañía naviera “puede considerar” si se aceleran las licencias y se desbloquean los problemas jurídicos. MSC aún puede retomar la ZAL, pero exige un escrito que le exima de posibles responsabilidades.

El bloqueo de la ZAL del Puerto de València contrasta con el auge en el resto de España. Según Lorente, la compañía ha tendido una gran abundancia de ofertas de terrenos próximos al puerto tras anunciar la semana pasada, que renunciaban a invertir en dos parcelas de la ZAL para instalar naves para productos frigoríficos y secos. En este sentido, baraja entre 12 o 14 alternativas de ubicación en solares próximos a València en torno a 40.000 metros cuadrados. Mientras, MSC se tomará “dos o tres meses” de tiempo para tomar la decisión de si vuelve o no a la ZAL. Además, avisa de que si se retrasa seguirá buscando sitio fuera de València

De momento, MSC y su filial de logística Medlog están estudiando ofertas de otras parcelas para implantar allí sus naves, una situación que preocupa de lleno tanto al Ayuntamiento como a la Generalitat. Sea como fuere, la “situación es preocupante”, reconoció el máximo responsable de la compañía. No en vano, "la ZAL tiene muchas dificultades técnicas y jurídicas que no se solucionan. Eso fue el detonante. La situación real es que recibimos presión del ayuntamiento y Generalitat para que se resuelva la situación", ha aclarado.

Nueva terminal

Respecto al proceso de ampliación del recinto del Grao, Lorente sostiene que espera hablar con Óscar Puente, nuevo Ministro de Transportes y Movilidad, la “próxima autorización” del Consejo de Ministros a la nueva terminal norte de contenedores. “No vamos a salirnos de la terminal norte. Es un proyecto ambicioso y al que no vamos a renunciar”, ha explicado antes de destacar que ven que "Sumar no ha impuesto nada al PSOE sobre la terminal norte, por lo que esperamos que el nuevo ministro de Transporte y Movilidad pueda aprobar a principios de año de 2024 el proyecto”.

"Nosotros, la información que tenemos por parte de los representantes del Gobierno es que esta infraestructura es de interés de Estado" y una dotación que "casa directamente con el interés del Corredor Mediterráneo, con el interés de la economía de la Comunitat Valenciana", ha manifestado Lorente. Asimismo, ha declarado que esa información indica que este asunto podría entrar en "las primeras sesiones" del nuevo Consejo de Ministros.

Lorente ha hablado de la posición de rechazo a la terminal de contenedores en la ampliación norte del Puerto de València mostrada por Compromís y ha dicho que esta coalición ha tomado la negativa a ese proyecto "como un estandarte político". "Creo que sin documentarse demasiado y sin saber exactamente de qué estaban hablando", ha precisado. Además, ha defendido que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que es del año 2007, para acometer esa gigantesca infraestructura de 136 hectáreas de superficie ganada al mar y con capacidad para albergar 5 millones de contenedores, es "completamente vigente".

Lorente: "Vemos que Sumar no ha impuesto nada al PSOE sobre la terminal norte, por lo que esperamos que el nuevo ministro de Transporte y Movilidad pueda aprobar a principios de año de 2024 el proyecto”.

MSC mueve 3 millones de contenedores (en TEU, unidad de veinte pies o seis metros de longitud) de los que la mitad se mueven en la terminal pública, que gestiona CSP Spain (Cosco). En este contexto, Lorente comentó que la inversión superará con creces los 1.050 millones de euros por parte de la naviera, mientras que el proceso constructivo de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) superará los 500 milllones. "Nos interesa a los valencianos y también a MSC. Sería muy lamentable para el Puerto de València y para la Comunitat Valenciana que MSC saliera de este proyecto", ha añadido, tras lo que ha confiado en que prevalezca "el sentido común" y "la cordura". Ha censurado que se boicoeteen proyectos empresariales que buscan empleo, riqueza y futuro y ha afirmado que la inversión prevista inicialmente podría doblarse y llegar a superar los 2.000 millones.

Lorente, acompañado por el subdirector general de MSC Epsaña, Ignacio Ballester, y por la directora de la oficina de MSC Valencia, Carolina Lorente, ha asegurado que la naviera negocia con la APV la explotación de una nueva terminal de cruceros propia para MSC Cruceros, que ocupará el espacio que deja Baleària en su instalación provisional.