¿Qué expectativas de ventas tienen las bodegas de cava y espumosos para estas navidades?

Las previsiones son buenas. El año pasado hubo un crecimiento aunque con ligera bajada del ‘champagne’, porque es más caro, y un cierto estancamiento del ‘prosseco’. El resto de espumosos tienen unas producciones mas limitadas y funcionan mejor. En principio, hay perspectivas de poder incrementar ventas respecto del año pasado a pesar del cambio climático, del buen tiempo que se mantiene durante mas meses al año y una bajada global del consumo de los vinos tranquilos, especialmente el tinto, y el interés del consumidor por vinos gastronómicos mas amables. El cava es un producto cuyo 75% de producción se exporta.

¿En qué países puede crecer el consumo en los próximos años?

En América tiene mucho por descubrir, tanto en los países de Latinoamérica como en Estados Unidos. También en el este de Europa y de Asia tiene mucho interés los productos españoles. En Europa es difícil hacer alguna predicción fiable porque existe cierta inflación y un menor consumo, por unas razones u otras, ya sea en Alemania o Reino Unido.

La reciente resolución del Tribunal Supremo sobre el cava de Requena, ¿cuándo será aplicada por el consejo regulador de la Denominación de Origen (DO), controlado por la grandes bodegas de Cataluña?

Debo aclarar en primer lugar que no existe una Denominación de Origen Cava de Requena. Lo que existe es una zona productora dentro de la región de cava que coincide con los limites del término municipal de Requena y que a partir de la decisión de los tribunales el consejo regulador y para su mejor identificación ante el consumidor estará obligado a expedir una tirilla que se adherirá a la botella en virtud de la cual, aquellas bodegas que están ubicadas en Requena y que todas las uvas con las que hagan sus cavas sean de Requena, figurará escrito ‘zona Requena’.

¿Cuándo llevarán esas etiquetas?

En aplicación de la normativa que antes nos impedía poner el nombre de Requena en las etiquetas, podremos identificarnos al indicar el domicilio. El consejo regulador debería aplicar esas reglas en el próximo pleno para incorporar así al pliego de condiciones. La reunión está prevista en enero. Así lo exigiré.

Papel del Gobierno

¿Qué piensa del papel del Ministerio de Agricultura? ¿No debería exigir ya el cambio de los pliegos de la DO Cava para suprimir esa denominación cava de la ‘zona de Levante’?

El ministerio, inicialmente, no es quien debe exigir al consejo regulador el cambio en el pliego de condiciones, ni creo tampoco que sea quien está autorizado legalmente para cambiarlo. El ministerio debe actuar si vía ejecución de sentencia y siguiendo órdenes del Tribunal Supremo la DO no aplica la resolución. Esto ocurrirá si transcurren los plazos que fija la ley para pedir la ejecución y siempre que el consejo de la DO Cava no quiera cumplir voluntariamente la sentencia.

De momento, el consejo regulador tan solo se aviene a decir que «se estudiarán los pasos necesarios indicados por el Supremo».

Sí, eso hemos oído, pero no comprendo exactamente qué quiere decir y pronunciada por personas legas en Derecho solo ellos sabrán explicar lo que significa.

En el fondo, ¿por qué se oponen los bodegueros catalanes al término cava elaborado en la zona de Requena?

Existe una denominación de origen cuyo nombre es parcialmente coincidente: la conocida DO Utiel-Requena. Y en su pliego de condiciones puede elaborar también vinos espumosos por el método tradicional, como lo es el cava. Así, consideran que podía confundirse al consumidor sobre el verdadero origen del producto al evocar el nombre de la zona cava al nombre de una DO. Si el cava de Requena reclama este nombre es posible también que la comarca del Penedés quiera reivindicar el nombre Penédes para identificar una zona productora. Sin embargo, el consejo regulador se lo denegó por existir una denominación de Origen protegida Penedés y a dicha zonas se le dio otro nombre: subzona Anoia-Fox. Con todo, para nosotros y para el Tribunal Supremo jamás ha existido riesgo de confusión dada la coexistencia pacífica de cava elaborado en Requena y DO Utiel-Requena. Parece incuestionable y es normal que tradicionalmente esta zona sea conocida por el consumidor como Requena porque el uso de accidentes geográficos o nombres administrativos están aprobados por la UE en su normativa para identificar zonas de producción. Puede usar ese nombre tal y así lo reconoce la sentencia del TSJ de Madrid expresamente.

Esas nuevas etiquetas con el nombre cava de Requena, ¿subirán sus ventas?

Es una incógnita que este hecho permita subir ventas. Por nuestra parte se defiende una cuestión identitaria. Lo que hará subir las venta de cava, ya sea elaborado en Requena o en los otros territorios autorizados de España, Cataluña, Almendralejo y Aragón, será su relación calidad-precio dentro de un marco muy competitivo a nivel global. Cualquiera puede especular con las razones que le parezcan oportunas sobre el impacto de la zona de producción.

Dominio de la Vega, ¿cómo compite con los grandes productores del sector?

El sector está dominado por tres grandes, por cierto en manos ya de fondos de inversión o vinculadas a gigantes del negocio agroalimentario, que son Freixenet (produce unas 90 millones de botellas anuales), Jaume Serra (40 millones) y Raventòs Codorniu (35 millones). A partir de ahí ya baja muchísimo el tamaño de las bodegas y hay mercado para otro segmento de negocio y de calidad. Dominio de la Vega produce unas 500.000 botellas y busca competir en calidad tal como hemos hecho siempre y como seguiremos haciendo. Trabajamos los cavas de larga crianza a partir de uvas de excelentes de viñedos muy cuidados.

¿Qué perspectivas de negocio maneja para los próximos años?

De momento, con las actuales variables del sector, queremos ahondar en la calidad y el marketing. Y producir como en la campaña anterior y comercializar, como los italianos.

Perspectivas para el sector

La Asociación de Elaboradores de Cava de Requena tan solo agrupa siete bodegas. ¿Podría crecer en número de empresas en los próximos tiempos?

Sí. Claro que puede haber en el futuro más. Nada lo impide. De hecho, hay una o dos bodegas productoras que no forman parte de la asociación.

¿La superficie de 4.000 hectáreas de uva para cava en Requena es suficiente?

Los viticultores de Requena, de manera mayoritaria, han considerado que no es momento todavía de hablar de incremento de superficies. Es mucho lo que se ha logrado en poco tiempo y es una satisfacción haber conseguido igualar los precios de la uva para cava de la zona Requena con la de Comtats de Barcelona, por citar la comarca histórica productora de este vino espumoso de calidad. Este hito no podemos perderlo ni perjudicar a las familias que apostaron por el cava. Requena tiene el tercer término municipal más grande de España y con la posibilidad de ampliar en 20.000 la superficie arable para viñedos. Eso podría hundir los precios en origen de la uva para cava a los viticultores. Mal negocio.

¿Cómo afecta el cambio climático y la sequía de 2023 al sector vitivinícola de Requena?

De una manera muy significativa. Sea como fuere, la altitud media de Requena sobre el nivel del mar lo dice todo. Eso garantiza la ausencia de plagas y de tratamientos fitosanitarios. De hecho, alberga la mayor superficie de uva ecológica de la Comunitat Valenciana, con algo mas del 75% del total. Y contribuye a que el aumento de uno o dos grados de temperatura media sea mucho mejor soportados en esta zona que en viñedos a una altitud de 350 metros sobre el nivel del mar, como ocurre en muchas zonas de la DO Cava.

¿Se abandonan cultivos?

No, porque la uva para cava es más rentable que la de otros vinos. El alargamiento de periodos climáticos con temperaturas elevadas anima a beber este tipo de vinos de menor graduación y servidos muy fríos. Y todo ello contribuye a que el viticultor crea en sus posibilidades de defender su tierra, su identidad y a no abandonar cultivos y poder mejorar sus maltrechas rentas agrarias después de tantos años duros en los que apenas obtenía un rendimiento razonable a sus producciones. Sea como fuere, no debemos lanzar mensajes triunfalistas. Por eso, es básico no dejar de trabajar nunca y seguir innovando permanentemente en el campo y en la bodega. Pienso que el cava en Requena está creando ilusión y mimbres para seguir apostando por él.