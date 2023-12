El Gobierno acaba de dar el visto bueno al proyecto de construcción de la nueva terminal de contenedores del puerto de València que explotará la naviera MSC. ¿Esperaba la decisión del nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez en este arranque de la legislatura?

El ámbito del transporte esperaba esta decisión en mayo tal como se había comprometido el Gobierno central. Sin embargo, los resultados de las elecciones autonómicas y locales y el adelanto de las generales bloquearon una vez más este asunto por temas políticos. La nueva terminal norte supone futuro, empleo, crecimiento y que Valenciaport pueda seguir siendo líder tanto en tráfico y conexiones como en sostenibilidad e innovación al apostar por una terminal totalmente electrificada. Y con un diseño, tecnología y equipamiento de última generación.

¿Qué piden los empresarios logísticos al Ministro de Transportes, Óscar Puente?

Que tenga más consideración hacia el sector. No sienta bien que el ministro de Transporte diga que sobran camiones en las carreteras, tal como afirmó durante su intervención en el Puerto de València. El día que falten camiones y faltarán si seguimos así, se acordará de lo esenciales que fuimos y seguimos siendo. Por tanto, le pedimos que gobierne para todos, que medie para que todos los modos de transporte seamos más eficientes. Con todo, nos alegramos del nombramiento de Roser Obrer, que es la nueva directora general de Transporte por Carretera.

¿Se sienten ninguneados?

No debería ningunear a la carretera al defender el ferrocarril. La descarbonización nos afecta a todos y debe favorecer las colaboraciones entre los diferente modos de ransporte en vez de enfrentarlos. El cliente elegirá la opción más rápida y rentable, no la más sostenible. Y esa opción la tenemos que dar entre los operadores terrestres contando con infraestructuras adecuadas. La mayoría de las ayudas al achatarramiento están sin contestar. En los últimos años no han parado de aparecer alternativas de combustibles nuevos como el gas, el hidrógeno, biodiésel, electricidad o transformaciones de alcoholes que en teoría eran mejores que los anteriores, pero en ningún caso igualan al gasoil, ni en autonomía ni en precio. Además, los clientes tampoco están dispuestos a pagar más por utilizar vehículos con motorizaciones distintas de menos emisiones. También le pedimos que escuche a las principales asociaciones sectoriales representadas por el Comité Nacional de Transportes por Carretera y que actúe sobre los principales problemas que amenazan nuestro futuro empresarial.

Ralentización del comercio

¿Cuáles son esas amenazas?

El aumento de costes y las dificultades para repercutirlos, la falta de personal, de infraestructuras, la competencia desleal, los problemas de seguridad, robos y parkings insuficientes e inadecuados, la posible imposición de peajes o los límites a la subcontratación.

¿Qué previsiones económicas maneja para 2024?

Los volúmenes del transporte y la logística son claros indicadores de la realidad de nuestra economía. Sus variaciones, tanto al alza como a la baja, nos anticipan información de los cambios que se van a producir en nuestra sociedad en los próximos meses. El volumen del segundo semestre de 2023 ha sido inferior al del primero y las previsiones que se manejan en todos los foros y asociaciones vinculadas con el sector logístico portuario no son alentadoras para el 2024.

Los transportistas valencianos, según su patronal FVET, alertan de que cuatro de cada cinco profesionales sostienen que se producirá un descenso significativo de empresas si se mantiene el incremento de costes ¿Comparte ese análisis?

Totalmente. Esto provoca que no se esté invirtiendo al mismo nivel que en años anteriores, la edad media de los vehículos está aumentando, muchas empresas tenemos vehículos parados y muchos de los que se averían, no se reparan ni se sustituyen por los precios tan elevados o por los largos plazos de entrega. En el caso de autónomos, suele suponer el abandono de la actividad. Pero tiene su lógica, ante aumento de demanda, ampliamos recursos y ante el descenso que vivimos actualmente, debemos ajustarlos, es supervivencia.

La falta de adecuación de la V-30 y de la AP-7, ¿son una rémora para el transporte de mercancías del corredor mediterráneo?

Sobre todo para el tráfico portuario, porque este solo tiene un acceso al puerto y es por la V-30 y ante muchas complicaciones, como meteorológicas, de congestiones, colas, huelgas o festivos locales perjudica directamente al resto de la ciudad colapsando las carreteras cercanas y los accesos a las principales entradas y salidas.

El negocio del camión, ¿está muy masculinizado? ¿Cuántas mujeres se colocan al volante en su empresa?

Muy a mi pesar está muy masculinizado y veo difícil revertirlo por las dificultades de conciliación intrínsecas a la profesión y a sus horarios. En mi empresa solo tenemos una mujer conductora y hace años que no recibimos ningún curriculum femenino. Actualmente, esta profesión no resulta atractiva, ya no es tan vocacional como antes y los padres no quieren que sus hijos continúen sus pasos. Los animan a que se formen más y opten a otros puestos de trabajo.

Situación en los puertos

¿Puede producirse un cuello de botella en el sector por falta de conductores de camiones?

Si. Cada año se jubilan muchos más conductores que los que se incorporan a la profesión y si se sigue esta tendencia cada vez tendremos más problemas para incorporar a nuevos conductores o para retener a los actuales.

La ralentización del comercio internacional frena el movimiento de contenedores en los muelles, ¿cómo le afecta?

Los movimientos de exportación e importación del Puerto de València han caído al igual que en los recintos del Mediterráneo, en torno a un 8 % respecto al año anterior. A nuestro grupo le afecta muy directamente. En septiembre del año pasado sufrimos un descenso en las cifras de transporte de un 30%, con respecto al cuatrimestre anterior, y llegó a incrementarse hasta un 40% en los dos últimos meses del año. La crisis del sector azulejero nos afectó al ser una empresa históricamente muy vinculada con este tráfico. Las dos guerras actuales, la crisis irresuelta con Argel, la inflación elevada, los altos tipos de interés y la desaceleración económica global que afecta especialmente a Europa y a China, provocan un descenso en las importaciones y mucho más en las exportaciones de nuestro país. Además, ahora se suma también la crisis del Mar Rojo, que va a provocar retrasos y recargos no esperados. Sea como fuere, en el área de almacenaje, las cifras son mejores y la mayor demanda de espacio logístico del último año, nos ha permitido que ampliásemos nuestras instalaciones en dos nuevos almacenes, gestionando actualmente más de 21.000 m2 y 20.000 ubicaciones de ‘pallet’ en estanterías.

¿Qué planes tiene Grupo Chema Ballester para 2024?

Seguir actualizándonos e invirtiendo para ofrecer a los clientes servicios de más valor añadido. También apostamos por más innovación, mejora de los sistemas y buen tratamiento de los datos. Dos grandes cargadores han apostado por nosotros y estamos adecuando nuestra organización para crecer de forma armonizada y sostenible.

La reducción de las cargas fiscales a las empresas familiares que ha aprobado la Generalitat, ¿facilitará la sucesión generacional?

La reforma ha sido muy bien recibida por las firmas familiares. Generaba mucha sensación de injusticia las bonificaciones implantadas en herencias de negocios familiares, en algunas comunidades y en Valencia no. Dejar de pagar impuestos por heredar, sin duda, no garantiza la sucesión en la empresa familiar y el mantenimiento de empleo, aunque sí ayuda.