Manises, Quart y Xirivella rechazan la ampliación del aeropuerto de Valencia

Manises, Quart de Poblet y Xirivella mostraron ayer su rechazo al anuncio del Gobierno de expandir el aeropuerto de Valencia. Los municipios que sufren los ruidos y contaminación del despegue y aterrizaje de ciento ochenta aviones al día advierten de que está en juego la salud de los vecinos y sus posibilidades de crecimiento económico. Están a favor del turismo como fuente de riqueza pero insisten en que se deben respetar los derechos de los vecinos.

El alcalde socialista de Manises, Javier Mansilla, insistió en que están en contra de la ampliación del aeropuerto "por todos los perjuicios que supone para la salud y bienestar de los vecinos a causa de la contaminación atmosférica y acústica que provoca cada vuelo. De hecho, ratificamos nuestro rechazo en una moción en el pleno del Ayuntamiento de Manises". Mansilla añadió que también rechazan la ampliación por las pérdidas económicas que implica para el municipio. "No nos deja crecer económicamente por la infinidad de restricciones que impone la navegación aérea. Hay que tener en cuenta que las instalaciones del aeropuerto de Manises ocupan casi el 18 % del término municipal. Consideramos que cualquier ampliación debe contar con un informe técnico que lo avale y si finalmente se lleva a cabo deberemos recibir una compensación económica".

Oposición a elevar el tráfico aéreo

La alcaldesa socialista de Quart de Poblet, Cristina Mora, mostró su rechazo. "Nuestra posición es muy clara: nos oponemos a cualquier decisión que suponga un aumento del tráfico aéreo que los vecinos de Quart de Poblet tenemos que soportar diariamente sobre nuestras casas. No estamos en contra del progreso ni del turismo, pero no a cualquier precio y nunca en contra de la salud y el bienestar de nuestros vecinos. En Quart de Poblet ya padecemos muchas limitaciones por tener un aeropuerto al lado y pagamos un precio suficientemente alto. El president Carlos Mazón habla de desarrollo. ¿Desarrollo de quién? Desde luego no de los municipios que estamos junto al aeropuerto", sentenció.

El Ayuntamiento de Xirivella, que está gobernado por PP y Vox, también se posicionó en contra. "Somos conscientes de que el turismo es el motor de la C. Valenciana, pero el 40 % de la zona residencial de Xirivella está afectada por la huella acústica. Nos ha sorprendido el anuncio de la ampliación sin concer la opinión de los municipios afectados", apuntó Guillermo Garrido, portavoz del equipo de gobierno de Xirivella.

Mientras, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, afirmó que Aena tiene un "compromiso firme y serio" con la expansión y que la "concreción" de estos proyectos "se dará cuando sea el momento adecuado". "La voluntad por parte de Aena de que dos infraestructuras estratégicas claves y básicas como el aeropuerto de Alicante y el de Manises, por supuesto, tengan un momento de desarrollo y de expansión", subrayó, antes de añadir que "todo lo demás es volver otra vez a lo de siempre". "Yo entiendo el nerviosismo del presidente de la Generalitat porque ha querido tomar esto, otra vez más, como un tema de controversia, pero no la hay", enfatizó.

A la espera de los detalles

El sector turístico si valoró positivamente la decisión de Aena, aunque llamó a esperar a los detalles para evaluar su impacto turístico. El presidente de la Confederación de Empresarios Turísticos de la Comunitat, Luis Martí, indicó que lo más importante de esta decisión es que "se reconoce que el aeropuerto está llegando a su techo y que necesita expandirse para seguir creciendo".

Por su parte, la secretaria general de la patronal hotelera Hosbec, Mayte García, destacó que a la espera de conocer los detalles «todos los anuncios de mejora de infraestructuras siempre son positivas». Y, respecto a si la llegada de esta expansión a partir de 2027 podría ser más tardía de lo que necesita el aeropuerto, García apuntó que Valencia «aún goza de una capacidad de absorción» de visitantes de cara a próximos años.

