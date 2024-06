Valencia gana restaurantes y alojamientos turísticos tras la covid pero pierde casi 900 bares

Todo aquello que tiene que ver con la sanidad y la salud han sido actividades que se han puesto más en el foco en los últimos años. No obstante, esta realidad no se ha traducido en un aumento en uno de los negocios más característicos de esta rama, el de las farmacias y comercios sanitarios de higiene. En el mismo, a día de hoy se contabilizan un total de 1.327 establecimientos, lo que supone una ligera bajada respecto a los datos que se apreciaban en 2019, cuando este volumen se situaba en las 1.342. De ellas, casi la mitad –en concreto, 508– siguen en València, que vive una ligera bajada de siete de estos negocios en relación a 2019. En el lado contrario, Manises ha visto cómo su número total crecía de 12 a 15 y en otras como Novetlè, que no tenía ninguno de estos negocios, ya cuenta con dos tras la covid.