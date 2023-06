Vivimos en la época más tecnológica y digital de la historia de la humanidad. Metaverso, Chat GPT, viajes a Marte… Black Mirror a la vuelta de la esquina. Sin embargo, nuestra realidad (la no virtual) es que, en 2023 seguimos siendo monos.

Nada o muy poco ha cambiado desde entonces en nuestro interior. Los monos comen, duermen y se mueven a demanda, sin urgencia y coordinados a la perfección por un principio de autorregulación. Si tienen hambre, comen; si están cansados, duermen. En nuestro caso, si tenemos hambre, hacemos ayuno; aunque llevemos todo el día sentados, pedimos una pizza para ver una peli (sentados); si tenemos sueño, nos tomamos 3 cafés, si estamos muy estresados, clase de spinning en vez de descansar. Si estamos de bajón, gin tonic. ¿Ansiedad? snack de chocolate.

Hoy en día estamos más preocupados por la batería de nuestro teléfono que por nuestro mono interior. Cuando vemos que nos queda menos de un 10% de batería en el móvil nos entra un poco de ansiedad, pero ¿alguien conoce su nivel de batería real? ¿Quién tiene en cuenta cómo está su sistema nervioso o qué cantidad de glucógeno tiene disponible para entrenar a las 19:00? ¿Y esto por qué es así?

Desde mi punto de vista, el primer motivo es que la nutrición es invisible. El cuerpo humano es un sistema espectacularmente complejo, hecho a base de innumerables e impronunciables reacciones químicas, hiperrelacionado e hiperinterconectado con nuestro entorno. Un sistema asombroso y precioso, pero invisible. Y cuando algo es invisible, es muy difícil entenderlo y ponerlo en valor.

La tecnología nos ha alejado mucho del mono, pero quizá ahora la tecnología pueda ayudarnos a reconectar con él. Gracias a la tecnología, podemos hacer visible lo que ocurre en nuestro interior para generar más conciencia sobre la importancia y el impacto que tiene nuestra nutrición en la salud y el rendimiento deportivo de cada persona. El segundo motivo es que, hasta hace nada, a la forma de comer bien le llamábamos dieta y se imprimía en un papel. Nadie quiere ni puede seguir una dieta. Las dietas son rígidas como las vías de un tren. Si te sales un poco descarrilas.

En INDYA ya podemos medir lo que ocurre en el contexto de una persona en tiempo real a través de los wearables: cómo ha dormido, cuál es el estado de su sistema nervioso, cuánto y cómo se ha movido o cuál es su nivel de glucosa en sangre. Pero no solo medirlo, sino tenerlo en cuenta en las decisiones nutricionales. Entramos en la era de la nutrición en tiempo real ¿no es increíble? Esto nos permite recomendar lo que necesita comer cada persona, sin molestar y ofreciendo una solución súperflexible que es capaz de cambiar tanto como cambie su contexto. Ya no pasará nada si no puedes seguir la dieta. Será ella la que te siga a ti. Bienvenidos a la nutrición del futuro presente.