El proyecto de Puerto Mediterráneo, un sueño de nuevo... ¿viable?

Si un gran macroproyecto comercial ha estado en el foco durante buena parte de los ocho años en los que los socios del Botànic han estado al frente de la Generalitat, ese ha sido el de Puerto Mediterráneo. La obra impulsada por la española Eurofund y la británica Intu que inicialmente se iba a traducir en un enorme complejo comercial en el paraje de Les Moles de Paterna de medio millón de metros cuadrados –aunque luego se redujo su superficie prevista con cambio de nombre incluido, a Intu Mediterrani– fue aprobada por el Ejecutivo autonómico del PP de Alberto Fabra.

Ese fue el inicio de un camino que pronto se convirtió en tortuoso y más tarde, en iniciativa caída en desgracia, con el socio británico de la joint venture incluso entrando en concurso de acreedores durante la pandemia. Sin embargo, tras todo ello, con el nuevo Consell de los populares y Vox, el sueño de sus promotores vuelve a situarlo en el primer plano con la intención de reflotarlo. La gran pregunta reside en si esa esperanza tiene todavía visos de viabilidad.

Porque la intención, al menos de base, es conseguirlo mediante una remodelación de la iniciativa. Lo apuntó así a Cinco Días, hace escasas jornadas, Ian Sandford, presidente y dueño de Eurofund. En su horizonte, explicaba al citado periódico, estaba negociar con el futuro Consell para tratar de solventar los escollos –entre ellos, los litigios judiciales– que aún hoy siguen abiertos y los cuales, según explicaban fuentes conocedoras de la situación vinculadas al proyecto, mantienen las decisiones de Eurofund todavía en «espera». Además, fuentes de la compañía preguntadas tampoco aventuraban movimientos por el momento.

El plan del Turia

Y es que, el horizonte judicial más inmediato, confirman a Levante-EMV varias fuentes consultadas, es el del recurso interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) contra la decisión de la Conselleria de Agricultura a finales de 2020 de blindar medioambientalmente los terrenos dentro de la ampliación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Turia.

Esta decisión, según catalogaba el propio Estudio Ambiental, suponía catalogar la zona en el que se ubicaba el proyecto como área «interfase agrícola-forestal» por ser un «puente entre el cauce libre del río, las zonas mixtas forestales de secano y las zonas de la huerta». Es decir, que se convertía en terreno no urbanizable protegido y su uso únicamente podría dedicarse a la actividad «de tipo agrícola, ganadero, forestal, cinegético y de uso público», algo a priori difícilmente encajable con un centro comercial de grandes dimensiones.

Sin embargo, la resolución del TSJCV no solo irá ligada a la reclamación de la compañía impulsora. Porque también el Ayuntamiento de Paterna, en manos del socialista Juan Antonio Sagredo, apeló esta decisión bajo «criterios técnicos». Así lo reconocía a este diario esta semana el propio edil, que señalaba que la ampliación del PORN «no tiene sentido» porque se ha querido «proteger con esta figura una serie de terrenos en los que hay un salto geográfico y en el que por el medio hay zonas residenciales».

Con este escenario, si lo juzgados se muestran a favor de la ampliación del PORN, Sagredo señalaba que esos terrenos estarían «superprotegidos» y solo quedaría ver «si se puede ir a otra instancia judicial o si desde el nuevo Consell deciden hacer otra cosa». Eso sí, lo que tiene claro el alcalde es que si esta iniciativa «se tira para atrás y puede venir otro proyecto que encaje con la ciudad sostenible que somos, lo veremos». «Estamos abiertos a ese u otros proyectos para seguir creciendo, creando empleo siempre que se adapte a esa sostenibilidad», incidió.

Un horizonte complicado

En el lado contrario, si se recibe el apoyo de los juzgados, el camino no sería tampoco sencillo. En primer lugar, porque pese a tener ese suelo disponible, tocaría empezar toda la iniciativa de cero. No en vano, en 2021 el Consell del Botànic dio carpetazo al proyecto después de que Intu no pudiera aportar el millón de euros que la Generalitat le exigía como garantía para conservar la Actuación Territorial Estratégica (ATE). Ya sin esa figura para favorecer la inversión, fuentes de la actual conselleria de Economia tienen claro que sería «un proyecto complejo, que no sería sencillo» de sacar adelante y que previsiblemente tendrían que ir por cauces de inversión más tradicionales.

La complicación resulta todavía mayor si se tiene en cuenta que de seguir adelante, Eurofund necesitará uno o varios nuevos socios inversores tras la caída por una deuda superior a los 5.000 millones de euros de Intu. Un paso, por tanto, indispensable para poder tener una viabilidad a futuro, se adapte en mayor o menor medida el proyecto a las necesidades actuales.

Pero, ¿y a nivel político-social? De momento, pese a las esperanzas que puedan surgir en la firma con el cambio de color político, desde el PP de Carlos Mazón resaltaban esta semana que «no podemos decir nada al respecto, porque no estamos en el Gobierno todavía y desconocemos el proyecto». Para las fuentes consultadas de la actual conselleria de Economía, esto se ve más «como un deseo que como una posible realidad». Y, añadían, las informaciones sobre la posible reactivación del proyecto ha encendido alarmas. «La gente que estaba en contra se han puesto alerta y no lo tendrán sencillo de hacer», considera. De momento, a falta de noticias oficiales, solo el tiempo dirá si tras una década Puerto Mediterráneo se queda en sueño o se convierte finalmente en realidad.