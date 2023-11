Pepe Peris: "No invertimos en nada que genere conflicto de interés con Mercadona"

Angels es el brazo inversor en start-ups de Juan Roig, presidente de Mercadona. ¿Qué grado de implicación tiene en las inversiones?

Tiene una implicación total. Juan Roig es absolutamente consciente de todas las inversiones que hacemos desde Angels. Conoce a los números uno [los líderes de las empresas emergentes] por su paso por el programa de aceleración de Lanzadera. Los emprendedores tienen la oportunidad de conocer a Juan Roig durante al menos una vez en el programa de aceleración. Nosotros solo invertimos en aquellas empresas que han pasado por el programa de Lanzadera.

¿En qué tipo de empresas invierte Angels?

Más que en empresas lo que hacemos es invertir en números uno, en emprendedores. No creemos que haya buenas o malas empresas, o buenas o malas ideas. Lo que sí que creemos es que hay buenos números uno. Líderes fundadores de proyectos que son capaces de ejecutar lo que tienen en mente. El número uno es lo primero y más importante que necesita una empresa. ¿Qué hace especial a ese número uno? Ser capaz de detectar una necesidad de un cliente y satisfacerla de forma diferente y mejor. La clave es que su solución responda a un problema muy grande. Es fundamental que el mercado sea muy grande. No invertimos en números uno que resuelvan un problema pequeño.

¿Y qué más le piden?

Que satisfaga los cinco componentes del modelo de calidad total de Mercadona. Los cinco componentes de la empresa son, para nosotros, cliente, trabajador, proveedor, sociedad y capital. Los cinco son igual de importantes, pero en este orden. Porque si tú no eres capaz de satisfacer a un cliente, la empresa realmente no es una empresa.Es otra cosa. Si no creas un equipo de trabajadores comprometido y satisfecho, no vas a ser capaz tampoco de crecer ni los empleados van a estar alineados con una cultura fuerte de empresa. Si no tienes una cadena sólida de proveedores, tampoco podrás crecer. Si la sociedad no quiere que existas, antes o después tu empresa desaparecerá. Y en quinto lugar, pero igual de importante, tienes que ganar dinero. Tú tienes que crear una empresa que satisfaga a esos cinco componentes en este orden: cliente, trabajador, proveedor, sociedad y capital. Lo decimos muchas veces y parece fácil, pero es complicado hacerlo.

¿Esta es la filosofía de Marina de Empresas?

Exacto. En Marina de Empresas replicamos el modelo de Mercadona. Buscamos emprendedores que se inspiren al máximo en la capacidad de gestión de Juan Roig. Esa es la magia de Marina de Empresas. Lo que hace Roig con Marina de Empresas es compartir su modelo de gestión. No consiste en replicar la gestión de Mercadona, sino en quedarse con el concepto del modelo y ser capaz de traspasarlo a tu empresa. Este concepto de modelo de gestión se puede traspasar a cualquier tipo de empresa, de cualquier sector. Los números uno muchas veces son muy buenos en alguno de los cinco componentes y tienen carencias en otros. La clave ahí es que tengan suficiente humildad, que escuchen y sepan rodearse de un equipo que complemente sus carencias en lo que son muy buenos.

¿Invierten en empresas de la cadena alimentaria?

No. Ahí sí que somos muy radicales. Desde Angels no invertimos en nada que pueda generar cualquier tipo de conflicto de interés con el grupo Mercadona. No invertimos en distribución de alimentación ni en cadena agroalimentaria.

Pero sí invirtieron en la bodega Torre Oria.

Sí, fue de las primeras inversiones. Actualmente ya no lo hacemos.Intentamos evitar cualquier tipo de conflicto de interés. Evitar conflictos de interés te da una velocidad enorme en la toma de decisiones. Entramos en otro tipo de sectores: educación, salud, ocio o turismo. Esta es una cartera muy diversificada en cuanto a sectores. Lo único que hay en común es la captación de números uno. No somos especialistas en ningún sector.

¿Se sienten más cómodos invirtiendo en empresas tecnológicas o en firmas más tangibles?

No es lo que nos condiciona a la hora de invertir. Lo que nos condiciona es el número uno. Ver en ese emprendedor una capacidad de gestión y de liderazgo que nosotros pensamos que es óptima. Miramos dentro de las capacidades del número uno, que tenga esa condición y esa habilidad para desarrollar lo que está haciendo. Para eso ayuda mucho que ya venga de ese sector. Pero no tenemos preferencia por ningún tipo de sector.

¿Cuál es el plazo medio que permanecen en las empresas?

No hay un plazo definido porque una de las grandes ventajas que tenemos desde Angels es que no somos un fondo de inversión. Es una sociedad limitada con un único socio que es Juan Roig. Esto nos permite disponer de muchísima libertad a la hora de invertir y desinvertir, tanto para importes como para plazos. ¿Cuál es la realidad? Que el plazo en el que acabamos estando es muy similar al de un fondo de inversión al uso porque las empresas tienen un periodo de madurez bastante estándar si todo van bien. Lo normal es que nosotros añadamos mucho valor en el momento en el que entramos. Conforme la empresa va evolucionando y la acompañamos en ese crecimiento, nuestro aporte de valor, en la mayoría de los casos, va adquiriendo un papel diferente. Dejamos de estar en la empresa cuando hay una oportunidad de desinversión que creemos que tiene sentido o cuando dejamos de añadir valor. Esto, traducido en plazos, suele ser entre cinco y ocho años.

Tienen una inversión acumulada de 35 millones de euros. Ha dejado claro que no son un fondo de inversión, pero ¿qué rentabilidad media obtienen?

Nosotros hemos invertido 35 millones de euros en más de 50 empresas. Ya hemos recuperado en caja esos 35 millones y ahora tenemos más de 40 empresas en cartera. Nosotros medimos la rentabilidad de esa manera. En la recuperación del capital invertido junto a la ampliación de la cartera. A lo que nosotros no le damos valor científico es a qué valor tienen estas participadas. Sí que, obviamente, tenemos estudiado y analizado internamente el valor que nosotros creemos que tiene esta cartera. No lo hacemos público porque es algo subjetivo y va fluctuando. Y lo más importante, no es líquido. No es una participación que nosotros mañana podamos vender y hacer líquida. Entonces, la valoración que nosotros le damos a la cartera es importante, pero a lo que le damos más importancia realmente es a que ya se ha recuperado con las desinversiones y con dividendos el capital invertido.

¿Eso en cuánto tiempo?

Eso en 10 años. Queremos que la cartera de participadas cada vez valga más y que con las desinversiones seamos capaces de continuar creciendo en número de empresas. ¿Cuál es nuestro objetivo a un año vista? Pues que con las desinversiones que hagamos de las empresas que hay en cartera seamos capaces el año que viene de tener 50 firmas y hayamos invertido 40 millones. Es decir, que hayamos desinvertido por valor de 40 millones y en cartera en vez de haber 40 firmas haya ya 50.

Comenta que tienen 40 empresas en cartera, ¿cuál es la más grande?

Hay bastantes grandes. Podemos definir grande por facturación o por número de trabajadores. Hay muchas muy grandes. Son empresas con más de 50 trabajadores. Para nosotros el éxito es el crecimiento de una empresa que ha pasado por Lanzadera. El hecho de que cuando nosotros invertimos en el programa de Lanzadera o poco después la empresa estuviera compuesta por un equipo pequeño –dos, tres o cuatro personas– y hoy sean más de 50 trabajadores y facturen más de 10 millones. Casos como estos tenemos el de Codigames. Es un caso de éxito famoso.

¿Cuántos trabajadores tiene en la actualidad Codigames y cuánto factura al año?

Tiene un centenar de trabajadores y factura en torno a 30 millones de euros al año.

¿Y qué hace?

Es una empresa de videojuegos para móvil. Pero hay muchos ejemplos, como Fourvenues, que es un software para digitalizar empresas de ocio como discotecas y que tiene 80 trabajadores. Cuando entró en Lanzadera en 2020, eran solo dos personas. También estamos en Imperia, una empresa más reciente que entró en Lanzadera en 2021. Nosotros hemos invertido este año y actualmente son 20 en el equipo, pero tienen un plan de crecimiento de hasta 50 trabajadores durante el próximo año. Para nosotros es clave que la empresa tenga ambición y hambre de crecimiento. Para crecer, la empresa tiene que hacer algo diferente. Nuestro aporte de valor como inversores es muy relativo. Quien hace que la empresa vaya bien o no es el número uno, el emprendedor.

¿Cuál es la inversión media que hacen?

Nuestra inversión media es de entre 200.000 y 300.000 euros.

No es muy alta.

Es relativo. Depende de la fase en la que entremos. Nosotros invertimos entre 50.000 y 500.000 euros.En muchas ocasiones, los 50.000 aportan muchísimo más valor que los 500.000. Es más trascendental para una empresa esos 50.000 que los 500.000. Cuando invertimos 500.000 euros, lo normal es que a esa empresa ya la haya visto mucha gente y sea muy conocida.

¿En qué empresa han invertido 50.000 euros y ya es una compañía grande?

Internxt es el caso de una empresa en la que hicimos una primera inversión de 50 o 100.000 euros y entró en Lanzadera estando el emprendedor solo.Hoy es una empresa que factura más de tres millones de euros, tiene 30 personas en el equipo y genera beneficios. Es una solución en la nube [digital], un cloud privado y seguro. Esta empresa vela por la por la seguridad y privacidad de los datos mediante procesos de encriptación de la información en una nube de datos.

¿Y en qué empresa han invertido medio millón?

En muchas. En Orquest, que es una firma que ha desarrollado un software de gestión de equipos de trabajadores. En Okticket, que tienen un software de gestión de gastos de dietas de trabajadores. Y en Vivood, que es una firma hotelera.