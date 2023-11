El PSOE andaluz tiene 45.000 militantes censados. Es, de lejos, la federación más numerosa del partido. Hay preocupación porque la consulta a las bases sobre el acuerdo de Gobierno del PSOE de Sumar y otros partidos salga bien, sobre todo en cuanto a la participación. Nadie espera sorpresas y se da por hecho que quien participe dará su sí de forma mayoritaria pero se teme que el descontento o la lejanía a ese acuerdo, que conlleva implícito el apoyo a un pacto con Junts y ERC que incluye la amnistía a los encausados en el ‘procés’, se manifieste en forma de abstención.

En la recta final, el acuerdo avanza de forma muy rápida y se endurece también la ofensiva de la oposición, lo que ayudará, entiende la cúpula socialista, a que la militancia cierre filas con Pedro Sánchez sin apenas fisuras. “A la militancia del PSOE le ha costado mucho llegar donde estamos y no va a contribuir con su voto a poner obstáculos para que la investidura fracase y tengamos nuevas elecciones, para eso ya está la derecha, con la inestimable ayuda de algunos irredentos líderes del PSOE”, señala un veterano socialista en Andalucía aludiendo en su reflexión final a las voces críticas de Felipe González o Alfonso Guerra.

Preocupados por "el agravio"

Los secretarios provinciales están "hablando mucho con la gente y haciendo mucha pedagogía", transmitiendo que "es mejor gobernar que no gobernar porque hay que seguir desplegando la agenda social", asumen en primera persona. No es fácil en una comunidad donde prende el agravio frente a Cataluña y el PSOE históricamente ha ondeado la bandera del "muro de contención de privilegios" y la defensa de una Andalucía "en pie de igualdad" con las demás comunidades históricas. Un discurso que ahora abandera el presidente Juan Manuel Moreno (PP), que denuncia "la traición" del PSOE andaluz y que se agita además con la condonación de deuda a Cataluña.

El PSOE miró a Andalucía desde el primer momento, en esa comunidad Sánchez se ha prodigado en varios mítines, el más numeroso en La Rinconada (Sevilla), para exhibir que contaba con el apoyo del partido. Al líder de los socialistas andaluces encomendó también Ferraz la defensa de la amnistía en el debate promovido por el PP en el Senado y ante todos los barones populares. Los socialistas andaluces se han puesto en cabeza desde el primer minuto de todas las manifestaciones a favor de las negociaciones para la investidura de Sánchez, poniendo como única línea roja la Constitución y pese a las acusaciones del PP andaluz, con su presidente Juan Manuel Moreno al frente, de haber "pervertido" la esencia del PSOE.

Los socialistas andaluces quieren que sus militantes acudan a votar y en eso está implicado en primera persona el secretario general y los otros ocho secretarios provinciales. Fueron las instrucciones que salieron de una comisión ejecutiva regional celebrada el pasado martes y de una videoconferencia previa, el lunes, de Espadas con los líderes del partido en las provincias, donde se reclamó que se intensificaran las acciones informativas a la militancia, se llamara a la participación y se mantuvieran abiertas todas las sedes del partido estos días para resolver cualquier tipo de duda sobre el procedimiento de voto on line. El PSOE andaluz tendrá datos este viernes sobre cómo ha ido la consulta telemática antes de que el sábado se abran las sedes de todas las agrupaciones para que los militantes puedan votar en urna. Los datos, advierten, quedarán centralizados en manos de Ferraz y será la dirección federal la que decida si se publican datos de la consulta por territorios o únicamente en el ámbito nacional.

El domingo, resultados

La consulta, que comenzó el lunes y termina el sábado, lanza esta pregunta: “¿Apoyas el acuerdo para formar un gobierno con Sumar y lograr el apoyo de otras formaciones políticas para alcanzar la mayoría necesaria?”. Se amplía la pregunta, sin mencionar directamente a Junts o ERC, pero de forma intencionada con el objeto de que Pedro Sánchez “se haga con el aval de la militancia y manos libres ante una cuestión, la de la amnistía, controvertida. El censo de militantes con derecho a voto es de 172.600 e incluye a los afiliados del PSOE, del PSC y las juventudes de ambas formaciones. El voto electrónico será posible hasta mañana viernes en el Portal de la Militancia. El voto presencial en las agrupaciones municipales o de distrito se depositará el sábado hasta las 20.00 horas. Los resultados se darán a conocer el domingo 5 de noviembre. “Por lo que me dicen está habiendo buena receptividad”, señalan desde la dirección del PSOE andaluz.

El PSOE andaluz, al frente

Espadas públicamente, tras una reunión de la ejecutiva regional el pasado martes, mostró el “respaldo unánime” al acuerdo de Gobierno impulsado por Pedro Sánchez “para cuatro años más de progreso en España”. “Hacemos un llamamiento a la participación de la militancia andaluza en la consulta, en la que nos jugamos cumplir con el mandato de las urnas el 23J. España necesita diálogo, acuerdo y progreso. Concordia y mirar al futuro sin crispación y enfrentamientos”, señaló. En ningún momento se menciona la amnistía porque el dilema que se plantea a las bases gira sobre si apoyan que Pedro Sánchez repita como presidente y evite un gobierno de PP y Vox. Los socialistas sacaron del escenario de posibilidades la repetición electoral desde el principio de las negociaciones, en agosto. Mientras negociaban la Mesa del Congreso aseguraban que las urnas depararían un resultado similar al que salió en julio y zanjaban: “No vamos a estar votando hasta que salga el PP”.

Ferraz no desvela si habrá datos por territorios de esta consulta. No los hubo hace cuatro años, en la consulta sobre el pacto con Unidas Podemos, cuando la información se trasladó en una escueta nota que informaba de un respaldo del 92% y una participación del 63,01%. Once puntos por encima de la consulta anterior que preguntó por un acuerdo con Cs y en la que solo participó el 51,7% de la militancia. En federaciones como Castilla-La Mancha y Aragón sus secretarios generales se han mostrado en contra de la amnistía. Emiliano García Page discrepó abiertamente de la amnistía en el último Comité Federal, como el exdiputado Odón Elorza, mientras que Javier Lambán no asistió por motivos de salud. La mayoría de las voces cerraron filas con Sánchez, los críticos están en minoría, encabezados por exdirigentes de peso como Felipe González o Alfonso Guerra, que han hablado con dureza en contra de la medida de gracia para los encausados del procés en Cataluña. En territorios como Andalucía o Extremadura, cuyos líderes han cerrado filas con el secretario general, la amnistía es difícil de dirigir, admiten en el partido, pero la teoría del ‘mal menor’ y de que es el peaje a pagar por tener gobierno es mayoritaria, aseguran.