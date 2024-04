Tendrá que ser en Lanzarote

No pudo ser. La fiesta que el BM Morvedre tenía lista para celebrar el regreso a la Liga Guerreras Iberdrola con su afición se tuvo que posponer, después de no pasar del empate a 29 frente a un Club León BM (CLEBA) que no se jugaba nada y eso le permitió aprovecharse de los nervios locales para arañar un punto.

Pese a "dejarnos fríos a todos", en palabras del técnico del conjunto local, Manu Etayo, el empate no solo mantiene el ascenso en manos de las valencianas, sino que no perder en la última jornada en Lanzarote sería suficiente para subir sin tener que esperar otros resultados.

Los primeros minutos del choque en un René Marigil lleno no hacían presagiar un desenlace tan cruel, ya que el BM Morvedre mandaba 2-0 sin que se hubiera cumplido el primer minuto y acumuló rentas de 6 goles en ese tramo inicial. Sin embargo, "cuando pudimos romper el partido, una serie de errores les dio vida a ellas antes del descanso", según Etayo.

Atasco atacante y dudas

Aunque más determinante resultó "el inicio de la segunda parte. No controlamos las inferioridades y ellas presionaron con defensas individuales que nos atascaron en ataque", añade el técnico navarro. Con el marcador más apretado y las primeras ventajas visitantes, "nos generaron dudas, no estuvimos bien en la finalización y tuvimos muchas pérdidas que les brindaron goles fáciles" hasta meterse en un agujero de tres goles de desventaja.

La pivote Lafsahi en una acción frente al CLEBA. / Enrique Navarro

Pese a recuperarse, las locales volvieron a "no gestionar bien los momentos del partido", así que las visitantes, en superioridad numérica, empataron el marcador a 15 segundos del final y el último ataque del BM Morvedre se estrelló en la defensa leonesa.

Pasar página

Mientras los rivales por el ascenso directo no fallaron, las saguntinas deben ahora "pasar página y centrarnos en preparar la última jornada en Lanzarote. Sabemos que depende de nosotros, porque seguimos líderes y tenemos que ir a por todas", concluye Manu Etayo.

El fin de semana también estuvo marcado por la disputa del sector nacional en la categoría juvenil, en el que las jugadoras de Verónica Cuadrado se plantaron en la última jornada con la posibilidad de meterse en la fase final del Campeonato de España. Sin embargo y pese a plantar cara hasta el final, las vascas del Kukullaga Etxebarri fueron demasiado rival (24-27) y se acabaron llevando el premio del Top 8.