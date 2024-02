Ordenan revisar cuentas de investigados por donaciones a Convergencia en el caso del 3%

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ordenado revisar los movimientos de determinadas cuentas bancarias de los investigados por donaciones a Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) en el caso del 3% con la supuesta finalidad de financiar de forma fraudulenta a la formación catalana.

En una breve providencia, a la que ha tenido acceso EFE, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 accede a la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción de reactivar esta vertiente del caso después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional revocara el archivo decretado por Pedraz, que en un principio no vio "indicio alguno" que acreditase "un mecanismo de afloramiento de dinero negro".

De este modo, y tras la decisión de la Sala, Pedraz ha acordado ahora las diligencias reclamadas por la Fiscalía y ha requerido a las entidades bancarias que aparecen en un informe de la Guardia Civil, del 11 de enero de 2023, "los movimientos existentes en las cuentas allí reseñadas desde 2008 hasta 2014".

Anticorrupción cuantifica que entre 2008 y 2015 las cantidades recibidas en concepto de donación por CDC ascendieron a 1,6 millones de euros, según la información analizada por la Guardia Civil, y 769.800 euros entre 2009 y 2014, si se toma en consideración la contabilidad de esta formación política

En su informe pidiendo estas diligencias, el fiscal José Grinda señalaba recordaba que en las declaraciones los investigados "se expuso, de manera casi coincidente" cómo hacían estas donaciones a solicitud de los que fueran tesoreros del partido Daniel Osácar y Andreu Viloca.

Unas donaciones, añadía, que después se confirmó que no respondían a cuotas de afiliados, sino que, según explicó ante el juez el responsable jurídico de CDC Francesc Sánchez, "podrían ser pagos de cuotas de partido, no solo por las cuantías sino porque hasta 2014 no se registraron dichas cuotas como donaciones por razones tributarias".

A juicio del fiscal, la "esencial coincidencia de fechas que abarcan desde octubre de 2008 hasta diciembre de 2010" solo tiene una explicación: "alguien coordinaba estas donaciones, desde un nivel superior a los propios donantes"

En su comparecencia en el Juzgado, Osácar afirmó que el también investigado Germá Gordó, exgerente de CDC y exconseller de Justicia, era quien dirigía esta estructura, y sugirió que el expresidente catalán Artur Mas debía estar al tanto.

El extesorero explicó también "cómo la mecánica de afloramiento de dinero procedente de actividades delictivas era, en efecto, hacer intervenir a varias personas afiliadas a CDC para que realizaran donaciones a dicho partido que, inmediatamente, les eran reembolsadas en efectivo con el dinero procedente de dichas actividades".

En esta vertiente del caso 3%, abierta en abril de 2020, se investiga por tanto una supuesta operativa de "pitufeo", que, según se sospecha, pudo consistir en que ex altos cargos del partido donaban presuntamente dinero (generalmente 3.000 euros) a la formación y después el partido se lo devolvía en efectivo "con conocimiento de su origen ilícito".

Entre los investigados, además de los ya citados, figuran varios exconsejeros catalanes, como Jordi Jané, Irene Rigau, Felip Puig o Pere Macías.