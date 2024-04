Barrera insistix que “no hi haurà cap acte per l’Any Estellés”

El vicepresident primer i conseller de Cultura, Vicente Barrera, ha recordat, este matí, en declaracions a À Punt, que no hi haurà cap acte per a celebrar l’Any Estellés, a pesar que el Ministeri de Cultura sí que ha organitzat alguns actes per a homenatjar el poeta de Burjassot. En este sentit, ha recalcat que l’oposició tampoc hauria celebrat cap acte si estiguera en el govern. “Si haguera continuat el Botànic, no hi hauria Any Estellés, perquè no hi havia res preparat”, ha reivindicat durant l’entrevista en la cadena autonòmica. Concretament, Barrera ha explicat que quan s’hi va incorporar el juliol de 2023, encara no s’havia realitzat cap gestió per a fer este homenatge, i això que estos esdeveniments, en les seues paraules, es preparen amb un any d’antelació.

Durant la seua intervenció, el vicepresident ha acusat l’oposició d’instrumentalitzar Estellés “perquè alguna vegada va cantar als països catalans” i ha acusat el Botànic de no haver celebrat l’efemèride d’intel·lectuals com Samuel Ros, Josefina Lázaro o Vicente Gaos “perquè no estaven tan alineats amb la política pancatalanista que defenen”.

D’altra banda, Barrera nega que hi haja cap censura en la programació cultural i, per això, justifica les decisions de la Conselleria de Cultura en el respecte a la legalitat. En este sentit, marca com a línia roja la referència al País Valencià, que connecta amb l’aspiració de la unitat territorial amb Catalunya i Balears, contrària a l’Estatut d’Autonomia. “No eixirà de la meua conselleria un euro per a finançar el País Valencià”, ha assegurat.

“Cultura blanca”

En l’entrevista, Barrera advoca per una “cultura blanca”, que, en les seues paraules, “no vol dir que la cultura no siga combativa”, sinó que estiga despolititzada. El vicepresident ha denunciat que, durant el Botànic, “la cultura ha sigut arma en mans dels polítics per a defendre la seua cultura identitària, el País Valencià i els països catalans”. “Vull posar fi a això i retornar la llibertat al sector cultural”, ha manifestat el conseller, que assegura que “es pot fer el que es vulga, sempre que estiga dins del marc normatiu”, del qual exclou el terme País Valencià. “Excepte eixe punt roig, donem tota la llibertat del món, perquè la funció del conseller és fomentar la cultura, no dictar-la”.

