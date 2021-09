Marzo de 2020 siempre será recordado por el mundo fallero como el mes que se suspendieron las fiestas josefinas. Este también fue uno de los meses más duros para Javier García. El 18 de marzo, cuando el mundo estaba totalmente paralizado por la pandemia, Javier perdía a su padre y artista fallero, Fernando García, a causa de un tumor cerebral.

«Le detectaron el tumor en verano de 2019, fue operado y empezó un proceso de recuperación largo», explica su hijo a Levante-EMV. En esos meses, Fernando se encontraba modelando los monumentos falleros que iban a plantarse en marzo, cuando la suspensión de las Fallas era un hecho todavía inconcebible.

Sin embargo, su estado de salud se fue agravando, por lo que componentes del Gremio de Artistas Falleros tuvieron que ayudarle en el taller. «Agradecí la implicación de los compañeros, que no dudaron en arrimar el hombro, a pesar de que ellos también tenían mucho trabajo en sus talleres», reconoce Javier.

Recalca que siempre «he recibido muchas muestras de cariño por parte de los artistas, ya que mi padre era muy querido y hemos sido como una familia». En enero de ese mismo año, Fernando se encontraba peor debido a la enfermedad. «Ya no podía ir al taller y nos planteábamos qué pasaría con este», afirma su hijo.

A pesar de su situación, Fernando no dudó en plantar la falla dedicada al Transtorno de Déficit de Atención (TDA) en la comisión Els Lleons-Poeta Mas i Ros.

«Estuvo plantando la falla con nuestra ayuda y, cuando ya estaba todo en la calle, el 18 de marzo falleció», explica Javier. Para él, «fue como una señal» porque «descansó cuando vio que todo el trabajo ya estaba terminado».

Javier afirma que el resto de la historia «ya la conocemos todos porque no pudimos vivir esas Fallas». Señala que fueron unas semanas muy duras dado que «la situación era muy desconcertante y no pudimos despedirnos de él como nos hubiese gustado». «En ese momento, tenemos que tomar una decisión: ¿continuamos con el taller?», explica. A pesar de las circunstancias, ni él ni su primo, Víctor Visa, lo dudaron. «Siempre hemos mirado hacia adelante e intentamos no flaquear», añade.

Tanto Javier como Víctor se han criado entre «ninots» en el taller y ambos han realizado estudios universitarios relacionados con este ámbito. En la foto posan los dos junto a José Manuel, hermano del fallecido y tío de Javier García. «Vimos la oportunidad de seguir en este mundo, por lo que decidimos reparar algunas piezas de los monumentos o ampliarlos», explica. Para Javier fue duro regresar al taller una vez finalizado el confinamiento. «Es emotivo y extraño entrar por la puerta y que él no esté», destaca. Sin embargo, reconocen que, tras plantar la falla, «vivimos un momento especial y sentimos cierta conexión con Fernando». Por ello, su esfuerzo y trabajo se vio recompensado el pasado mes de junio de 2020, cuando la comisión Els Lleons-Poeta Mas i Ros les propuso realizar el monumento para marzo de 2022. «Nos dio mucha ilusión recibir esta noticia por lo que, a través del monumento, queremos devolverles el cariño y manifestar nuestro agradecimiento a todo el mundo fallero», concluye Javier García.

