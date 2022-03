El viento es el gran enemigo de los fuegos en la Catedral de la Pólvora, ya que en caso de que una carcasa explotase en malas condiciones, podría caer sobre los espectadores y causar heridos. Si no hay ventisca fuerte, en caso de que se produzca ese fallo, el material pirotécnico cae dentro de la zona de seguridad, a 30 metros de distancia de los espectadores, y entonces no puede dañar a nadie. Ayer se tuvo que cancelar el disparo de Pirotecnia Zarzoso de Altura cuando se estaba en el límite de viento permitido. La Junta Central Fallera anunció la cancelación del acto a propuesta de Bomberos al estar cerca de los 35 Km/h. Cuando soplan rachas de más de 40 kilómetros/hora no se puede hacer el espectáculo porque la seguridad del público peligra, tal como determina la normativa.

Ayer Aemet anunció vientos de hasta 50 Km/h entre las 12 y las 18 horas. Por eso, a las 7 de la mañana del lunes ya se comunicó al encargado y responsable de disparos de Pirotecnia Zarzoso, de Altura, Paco Sancho, que no se iban a poder disparar los elementos aéreos del espectáculo. Sin embargo, «cuando llevábamos entre media hora y tres cuartos de hora montando en la plaza, han bajado del ayuntamiento y nos han comunicado que había que suspender», añadía. «Muy desilusionados y defraudados», decía sentarse Sancho. Después de 2 años sin poder disparar en València, «el tiempo no nos ha dejado poder disparar, pero hay que reponerse porque tenemos castillos, mascletades y actos en estos días en 15 comisiones de València y en las Juntas Centrales Falleras de Torrent, Sagunt y Alzira». Problemas para toda la semana Por las mismas razones, la mascletà de hoy, que tiene previsto disparar Ricardo Caballer, peligra. «A no ser que se produzca un cambio radical del tiempo, hoy también habrá que suspender la mascletà, ya que se espera un viento más fuerte que hoy y con esas condiciones no se puede disparar por la seguridad de las personas», explica Aarón Cano, concejal de Protección Ciudadana, Bomberos y Protección Civil. No en vano, para hoy se esperan rachas de 55 y 60 Km/h, que van a empeorar hasta el jueves, cuando se vaticinan hasta 70 Km/h; y el viernes, con 65 Km/h. El propio Ricardo Caballer es poco optimista. «Si ayer tuvo que suspenderse, no hay ninguna razón para que hoy se dispare» dado que se esperan rachas más fuertes. Además, hay razones artísticas que explican que los pirotécnicos opten por no disparar. «Si se supera el nivel de viento permitido, no se autoriza a disparar los fuegos aéreos, pero claro, una mascletà es un espectáculo conjunto que consta de terrestres y aéreos, por tanto, si no se puede disparar una parte no tiene sentido disparar la otra, sería una mascletà incompleta que no se celebraría en óptimas condiciones», comenta Caballer. El acto previsto para hoy es una «mascletà» de nueva generación que se iba disparar «desde todos los puntos de la plaza en todo momento» y que iba a quemar 229 kilos de material. El pirotécnico no ve probable incluso que se pueda montar en estas circunstancias, lamenta. Respecto a los problemas con la lluvia, la ventaja de este montaje, que puede ser aplicable a otros futuros, es que es «totalmente eléctrico», por lo que «evita problemas de encendido con mecha». Por ello, «si llueve no pasa nada». Por último, el concejal de Cultura Festiva, Carlos Galiana, ha explicado que, a pesar de las suspensiones de disparos pirotécnicos que las condiciones climáticas puedan ocasionar, el ayuntamiento «reubicará, a lo largo de todo el año, la mascletà de ayer y el resto de actividades pirotécnicas que pudieran ser suspendidas». El edil recuerda que el Govern del Rialto, «ha apostado mucho por la pirotecnia; de hecho, durante 2020 y 2021 nos gastamos todo el presupuesto, y en 2022, haremos lo mismo, aunque todavía no se puede establecer cuándo».