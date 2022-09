"Mi madre quería una niña y en su trabajo una clienta le dijo que se la tenía que pedir a Santa Gema, que no acabo de entenderlo porque es la patrona de los estudiantes. Y que tenía que prometerle que le pondría su nombre. Y, mira, salí niña». Pero hay más: «nací el 21 de octubre, que es el día de Santa Úrsula, que es la patrona de mi pueblo, Sinarcas. Estuvieron con el tema mi abuelo y mi madre. ¿Cómo ponerme Gema y no Úrsula, como la bisabuela de la niña...? al final ganó mi madre, lógicamente». Y con este galimatías de santoral se convierte en la única Gema entre las 73 candidatas. Y aún reconoce que, como medida de consenso, estuvo a punto de ser «Gema Úrsula». Bueno, lo importante: ¿le gusta? «Si, bueno, ya estoy acostumbrada»:

Y no, no se dedica a gemología. «Soy maestra de Infantil y Primaria y estoy haciendo un máster de Dirección y Gestión de Centros Educativos». Con cada maestra que aparece en las entrevistas, su historia o momento en el camino parece diferente. «Estoy esperando a ver qué pasa en septiembre para empezar a echar currículums. No, no me planteo de momento las oposiciones. Este año he trabajado en una concertada, ocupando una baja de maternidad, y muy bien. Pero me gusta mucho la idea del cargo directivo. Quizá me viene de la vena fallera. La directiva de la comisión es la cabeza de la comisión». Tiene su razón de ser el símil: «Las compañeras del sector me preguntan que, con 22 años, en qué delegación no he estado: medios, protocolo, infantiles, juveniles...» pero si por un cargo destaca es por el de haber sido «Delegada Covid», ese cargo preventivo que se instauró en las Fallas de Septiembre. «Ahora, por lo que pueda pasar, estoy en actividades diversas».

Representará a José María Bayarri-Los Isidros. «El presidente es el marido de mi prima, parte de mi familia está allí. Años atrás era de la plaza de Segovia. Guardo muy buenos recuerdos. Para mi siempre será la falla de mi infancia. Vivía al lado y ahora vivo en San Isidro. Me he quedado a mitad camino entre una y otra».

Rara avis en Olivereta: no es tripitidora. «Se consideró que las Fallas de Septiembre habían sido muy completas y que se completaba el ciclo. Se planteó, se presentaron candidaturas y me presenté. Por muy complicado que fuera o por incertidumbres que hubiera».

Volvemos a su relación con Sinarcas. «De ahí es mi familia materna y fui Reina de las Fiestas en 2018. Voy muy a menudo. Es mi lugar en el mundo».

Y un detalle cultural. «¿Leer? Lo que sea pero con una condición: ha de ser thriller. No me pongas uno romántico». Para thriller, el que le espera en cuanto alboree septiembre.