"Mi vida gira en torno a la falla. Me vuelve loca la indumentaria, verla, documentarme, ir con mi madre a ver las exposiciones del Museo de la Seda. He estado en el grupo de baile, en el teatro, desde los tres años puede que haya salido en todas las presentaciones. He participado en lo que ha hecho falta. Desde que pasé a mayores he estado en la Delegación de Festejos, soy delegada de cadetes y ahora mi ultima incorporación, de la que me siento muy contenta, es la Delegación de Solidaridad e Inclusión, que llevo con mi madre. Hemos empezado un proyecto innovador para participar toda la falla y demostrar los valores que tenemos las comisiones». Y hasta con un apunte histórico: «Mi abuelo, Juan Peris, trabajo de carpintero con Vicente Luna».

Con esta retahíla defiende Lidia Cardona su derecho a optar a una de las trece plazas de privilegio en la fiesta doce años después de que lo hiciera la fallera y cantante Sandra Polop. En Carrera San Luis-Doctor Waksman. «Vivía en la finca de arriba de la falla desde que mis padres se mudaron allí. Somos de toda la vida. La falla de barrio, de mucha gente, pero muy cercana. Son parte de mi vida, de mi día a día y de mi familia».

Fue fallera mayor infantil en 2007 «pero no llegué a la Fonteta» y ahora han sido tres años seguidos, que rematado con la presencia, ahora sí, en el vecino pabellón, «es una felicidad doble».

En la vida no fallera, que también la hay, es Maestra de Educación Infantil y Primaria con especialidad en Pedagogía Terapéutica. Actualmente está opositando «y colaboro con el gabinete de Logopedia de la Universitat de València para dar apoyo y soporte a los niños que necesiten estrategias de estudio mas adaptadas para poder pasar el curso lo mejor posible».

¿Es un «mérito» para puntuar? «No. Lo que puntúa son másters, menciones, como uno que voy a a hacer de audición y lenguaje para rematar un currículum muy inclusivo y diverso»

Oposiciones, lo que se dice oposiciones, ha hecho hace poco y «he entrado en bolsa, pero de momento, en la próxima me volveré a presentar para seguir escalando y alcanzar mi objetivo, que es ser maestra y en valenciano».

Suya fue una de las fallas icónicas de las pasadas fiestas, la reproducción del beso del marinero y la enfermera plasmada por Alfred Eisenstaedt y ahora reproducida por Víctor Navarro. «Épica». «Muy relacionado con la actualidad y cercana a nuestra realidad». Una realidad que pueda girar a su favor si los hados son favorables el próximo 30 de septiembre.