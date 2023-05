Cultura Festiva es una de las concejalías de mayor visibilidad y, habitualmente, una de las más peleadas. Las elecciones municipales dejarán un escenario en el que se presentan tres alternativas para la futura gestión de la delegación y, sobre todo, de las Fallas.

Si se mantiene en el gobierno el pacto de izquierdas dependerá de la correlación de fuerzas: el PSOE ha alzado claramente la voz pidiendo esa concejalía. Por ello ha situado a Nuria Llopis en el número 4 (será elegida seguro).

Compromís lleva las riendas de esa delegación (Fallas y resto de Fiestas) desde hace ocho años de la mano de Pere Fuset, salvo el interregno forzoso de Carlos Galiana de dos años y medio. Fuset también va el número 4, con lo que también saldrá elegido.

PROPUESTAS DE COMPROMÍS Creación del Consejo Municipal de Cultura Festiva.

Nueva sede de la JCF en la Ciudad del Artista Fallero y nuevo Museo Fallero.

Fomento de los productos locales en los mercadillos.

Asesorar a a las entidades festivas sobre gestión.

Participación del censo infantil en la toma de decisiones incluyendo el voto del ninot o los jurados.

Simplificación de la solicitud de ayudas.

«Bunyol Verd», incentivos económicos a las comisiones que más trabajen la sostenibilidad.

Fallas íntegramente sostenibles en 2030.

Si gana la izquierda...

Un cambio de titularidad de tan golosa delegación depende de que el Partido Socialista recupere terreno respecto a Compromís y pueda, por ello, reclamar más atribuciones. O que haya un intercambio de cromos. A día de hoy, el PSOE tiene un problema en ese sentido: tiene delegaciones sin término medio. O muy potentes (Urbanismo, Hacienda, Seguridad Ciudadana...) u otras que no pueden convertirse en moneda de intercambio respecto a Cultura Festiva. Dependerá, pues, de los números y el regateo.

El caso de Unides Podem es curioso, puesto que resulta evidente que no gestionarán bajo ningún concepto la concejalía, ni han mostrado interés en postularse, pero en su programa hay un larguísimo articulado de intenciones y propuestas.

Si gana la derecha...

Un cambio de color no alberga duda: el PP quiere y tendrá la concejalía, Vox no ha mostrado interés por ella (aunque pueda utilizarla en la negociación) y el candidato de Ciudadanos no llegará al consistorio. En ese contexto, Santiago Ballester es el concejal que lleva preparándose durante los últimos ocho años y en campaña electoral ha aparecido como tal. El PP necesita por lo menos 13 concejales para gobernar, con lo que en la bancada también estarían Rocío Gil y Ramón García Cortell, ambos conocedores del tema. Pero un escenario en el que a Ballester se le derivara a Policía Local y/o Mercados -sus otras área en la oposición- a día de hoy, no está quinielado.

Ciudadanos ha confeccionado un programa muy amplio de propuestas, cosa contrario que Vox, que ha habido que recurrir a lo que han lanzado en los debates posteriores a la presentación del programa.

En cualquiera de los casos, la campaña de Cultura Festiva ha tenido sus peculiaridades: aparte de que los tres grandes partidos hicieran una presentación hace ya meses, han sido los cabezas de lista los que han llevado la voz cantante en PP, PSOE y Ciudadanos, con sus posibles concejales como actores secundarios. En Compromís no han hecho acto como tal y se han limitado a dejar el mensaje y ya está. La gestión que han hecho hasta ahora se conoce y es sobre la que se plebiscita.

PROPUESTAS DEL PARTIDO POPULAR Fomento de las «tradiciones propias de los valencianos» con más promoción.

Integración de Lo Rat Penat en la comisión Unesco.

Impulso al Mecenazgo Cultural.

Más presencia de las Fallas en certámenes turísticos.

Escultura a los pirotécnicos en la plaza municipal.

Museo Fallas Patrimonio de la Humanidad en el edificio de Correos.

Restauración del cadafal de la Ofrenda.

Belén municipal en la plaza del ayuntamiento y recuperación de la Adoración en la Cabalgata.

Cruz de Mayo municipal.

Regreso de la senyera al Te Deum del 9 d’Octubre.

Se habla de gobierno de la JCF a través de las elecciones municipales porque, ahora mismo, el independentismo no cotiza al alza. Es una melodía que suena bien ("que las Fallas las gestionen los falleros"), más emocional que pragmática: la comodidad de estar bajo el paraguas municipal (a la hora de la agilidad en determinados conflictos o la posibilidad de mejorar las condiciones económicas), las decisiones que toma la asamblea -el edil tiene mucha más autonomía en el resto de fiestas-, el desastroso ejemplo de Alicante y el cainismo que siempre hay en la fiesta hacen que, ahora mismo, sea una cuestión que no esté en el mercado, aunque, con un Congreso Fallero cerca, es siempre una acción con alta volatilidad.

PROPUESTAS DEL PSOE Concentración de festivos locales en las Fallas.

Estudio de medidas para evitar la masificación.

Estudio de renovación y descentralización del programa de festejos falleros.

Conciertos de Fallas en el extrarradio.

Campañas de información en las escuelas con Unidad Didáctica dedicada a las Fallas.

Estudio de materiales sostenibles.

Tasa Fallera: destino de la Tasa Turística del 1 al 19 de marzo a las comisiones.

Promulgación de la Ley de Mecenazgo.

Profesionalización de puestos clave en la JCF.

Cuarto partidos al frente de las fiestas

En cualquiera de los casos, la gestión de las Fallas, a la hora de la verdad, no genera cambios absolutos. Desde la constitución de los ayuntamientos democráticos han pasado por la presidencia cuatro partidos. Sucesivamente, PSOE, Unión Valenciana, PP y Compromís. Y con ocho concejales: Enrique Real, Vicente González Lizondo, Santiago Cerviño, Alfonso Grau, Félix Crespo, Francisco Lledó, Pere Fuset y Carlos Galiana

A la hora de la verdad, las Fallas se han seguido celebrando y se han seguido desarrollando sin más novedad que las reformas del día a día o del año a año. Cada vez con más regulación y menos anarquía, pero la estructura de la misma es, básicamente, la misma versioneada hacia las nuevas modas o modos.

PROPUESTAS DE CIUDADANOS Finiquitar las «fiestas experimentales de carácter ideológico».

Plan de Revitalización de la Ciudad del Artista con reubicación de la sede de la JCF.

Profesionalización de la JCF.

«Fallas 365» para facilitar los trámites. Asunción de las competencias de Fiestas que hay en Dominio Público o Pueblos

Difusión turística de las Fallas.

Implicación de las administraciones para lograr el Mecenazgo Cultural.

La Interagrupación, en el Consejo Social de la Ciudad.

Difusión Turística de la Semana Santa Marinera.

Museo de las Fiestas de València en Correos.

Sede y Museo, de lo que todos hablan

Con programas más o menos extensos, hay elementos en los que todos los candidatos parecen estar de acuerdo. Por ejemplo, en la profesionalización de determinados cargos esenciales de la Junta Central Fallera. Una entidad para la que se promete un cambio definitivo de sede, al igual que para el Museo Fallero. Es verdad que la sede organizativa se queda pequeña y que el Museo, además de ser altamente insuficiente, está saturado.

LO MEJOR Y LO PEOR DE CADA CANDIDATO Pere Fuset Lo mejor. Trabajador nato e inquieto porque las Fallas evolucionen. Charcos falleros al margen, ha puesto en valor muchas fiestas y cosas en las Fallas que nunca le reconocerán los "haters". Lo peor. El exceso de ímpetu y el poco tacto con un espacio en el que siempre "le están esperando"

Santiago Ballester Lo mejor. Empatiza, cae bien, inspira seguridad y se le ve con ganas de trabajar. Gestión incuestionable en sus antecedentes. En la oposición ha sido correcto, sin perder la cabeza. Lo peor. El coro de mariachis. Los que lleva detrás y los que le puentean yendo directamente a Catalá.

Nuria Llopis Lo mejor. El valor en la que la han puesto en su partido y la sensación de hablar un idioma más fresco, pero sin incomodar al dinosaurio. Siempre cae bien y le sobra fuerza. Lo peor. La sensación de que "le hacen el trabajo" y también una serie, aunque menor, de mariachis

Tono Fagoaga Lo mejor. Que conoce las Fallas al dedillo, que no deja cadáveres por el camino, tiene ideas y también es crítico cuando toca. Un perfecto presidente de la Interagrupación Lo peor. Que no va a salir.

Pilar del Moral Lo mejor. Que no ha mostrado radicalidad en los mensajes Lo peor. Sus evidentes lagunas

El Mecenazgo de nunca acabar

Otra promesa muy coincidente -que no depende de una decisión municipal- es el desarrollo de la Ley de Mecenazgo Cultural. Es decir, que aquel que invierte en las Fiestas pueda desgravarlo.

De la misma manera que la "profesionalización" de la JCF. Actualmente sigue siendo una entidad basada en el voluntariado (homologado en los últimos meses de mandato de Carlos Galiana), con apenas unos profesionales en secretaría. Desde hace tiempo se insiste, por ejemplo, en dotarle de un departamento profesional de medios de comunicación, tal como disponen otras entidades que son Organismo Autónomo Local.

Ventanilla única, trámites...

Las promesas se hacen en aquello que flojea. Y por eso otro elemento conductor está derivado del difícil choque entre entidades sin ánimo de lucro, sin gerentes profesionales, y gobiernos municipales con legislación laboral cada vez mas estricta y con la introducción de la administración electrónica: la necesidad de agilizar y facilitar los trámites. Los atascos a la hora de pedir y conseguir permisos y, sobre todo, subvenciones, están a la orden del día.

PROPUESTAS DE VOX Promoción de las fiestas populares y tradicionales.

Ayudas económicas e incentivos fiscales.

Fin de la burocracia asfixiante.

Mejora de las condiciones para que la llegada masiva de turistas esté más prevista.

Mejor gestión de los desechos de Fallas.

Campaña de concienciación y empatía con las Fallas por parte de comerciantes y vecinos.

Nueva sede para el Museo Fallero y la sede de la JCF en la Ciudad Fallera.

Exigencia de retirada en la Generalitat de Catalunya de la condición de las Fallas como «fiesta catalana».

Otro elemento que suele ser coincidente es el de avanzar, cuando no anticipar, en el Bando de Fallas. Ninguno de los tres grandes renuncia al proceso de diálogo llevado a cabo en los últimos tiempos con los diferentes agentes, fallero o no, en busca del consenso.