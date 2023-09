Sin necesidad de eternizarse -lo tenían como premisa para, por extensión, no eternizar el acto- Paula Nieto y Laura Mengó se despidieron de la sociedad fallera con un discurso al que no le hizo falta más para tener su dosis de emoción, especialmente cuando una se dirigió a otra, respectivamente, demostrando que, aparte de compartir un año, hay que hacerlo sabiendo gestionarlo. Dentro de ese equilibrio perfecto, Laura y Paula han derrochado una complicidad que, al son de música de piano, les permitió decir muchas cosas. Sin necesidad de tener que enumerar más que a las que son como ellas: sus cortes de honor y las representantes de las fiestas hermanas. Y, eso sí, despidiéndose y agradeciendo a quienes las han tenido como espectadoras: la sociedad fallera y la ciudad en general. Y además, interactuando con el escenario 360 grados para dirigirse a la totalidad del graderío.

Tornem al pavelló dels somnis just un any després… 365 dies apassionants per a 13 dones i 13 xiquetes que hui només volen agrair-vos tota la vostra estima… Agrair el millor regal que ens ha donat València i les Falles, ser les màximes representants d’esta festa feta de cor i de foc.

Món faller, hui tenim l’oportunitat de dirigir-nos a vosaltres, ELS FALLERS I LES FALLERES... perquè res de tot açò seria possible sense l’esforç i la dedicació diària de cadascuna de les comissions... vosaltres ens feu sentir orgulloses de la nostra terra, de la nostra festa, però sobretot de la gent que formeu part d’ella... Gràcies!

Gràcies per ser sempre llar... perquè allà on hem anat, sempre ens heu fet sentir com a casa... Ara, toca tornar a aquella que em va vore créixer... perquè les Falles són família i la meua està a l’Antiga de Campanar... la que m’ha fet la fallera que soc ara, la que em va fer arribar al més alt de la nostra festa... La que he sentit bategant dins del meu cor durant tot el regnat...

Torne a l’Antiga i torne a Campanar, el meu sector, que junt a la Federació Benicalap- Campanar i la Federació de Falles d’Especial, són també peces ineludibles d’este meravellós regal...

Així és Laura, este regal no hauria sigut possible sense les nostres arrels, sense la nostra família fallera que en el meu cas es troba a la meua estimada falla d’Azcàrraga-Ferran el Catòlic... Ella ha sigut tot per a mi, ha sigut els braços que m’han acollit i m’han ensenyat l’amor per esta gran festa... Gràcies per no soltar-me mai, soc molt afortunada de tindre- vos... I sort és també pertànyer al Sector-Agrupació Botànic-La Petxina, un lloc fet de sentiments i del que em sent molt orgullosa...

Orgull d’on venim, del que hem viscut i de tot el que ens portem per al futur... Perquè el regal no és només enguany, el regal és tot el que està per vindre...

El regal són les persones que s’han creuat en el camí... el regal són eixos pobles i ciutats que ens han acollit i ens han fet sentir especials

Això que nosaltres diem germanor, es sent també en cadascuna de les juntes locals que hem visitat i com no en les nostres festes germanes... D’elles s’emportem l’alegria de les Festes de la Primavera de Múrcia, la solemnitat dels Sampedros de Burgos... festes acollidores que junt a les Festes de la Madgalena de Castelló i les Fogueres de Sant Joan d’Alacant, ens han fet molt feliços...

Alejandra, Reina infantil de les Festes de Castelló..... Inés, Bellesa del Foc Infantil... quin regal compartir tot açò amb vosaltres! Quin regal viure les vostres festes i sentir l’estima de tota la terreta... Alacant i Castelló poden estar molt orgulloses de vosaltres, com ho estic jo de poder dir-vos amigues Vos estime!

Selene, Reina de les Festes de Castelló i Belén, Bellesa del Foc, Castelló i Alacant m’han demostrat a través de vosaltres moltíssimes coses. heu sigut diversió, recolzament, rialles i emocions inexplicables... no m’imagine este regnat sense tindre-vos ben a prop Per sempre juntes!

I és que este regal es multiplica quan el comparteixes... perquè una Fallera Major de València no es ningú sense les seues fidels companyes de viatge... En el meu cas, dotze incomparables xiquetes que s'han guanyat al món faller i a les que hui, davant de tots i totes vosaltres, vull proclamar l’orgull que sent de tindre-vos a la meua vida... perquè el privilegi de haver-vos acompanyat és meu...

Vera m’ha regalat la disciplina i la constància... De Daniela m’emporte la diversió i la festa... De Ela, he aprés a disfrutar de les coses amb il·lusió i alegria... De Lara, l’autenticitat i manera de viure...

He guanyat la responsabilitat i tranquil·litat de María Elena... i de Dani el seu saber estar i presència... Olympia m’ha regalat sensibilitat i compromís, Paula la seua espontaneïtat i serenitat... De Sofia m’emporte la seua dolçor i estima, de Carla la passió i la germanor... Bea m’ha donat sensatesa i tendresa i Maria felicitat i rialles infinites.

Davant del món faller vull fer-vos una promesa... entregar-vos la meua amistat per a tota la vida. Sou, sense dubte, el millor regal que m'ha fet les Falles... Per això, món faller, vull que l’aplaudiment més fort d’esta nit siga per a elles... per a la Cort d’Honor Infantil 2023!!!!

Gràcies també a les vostre comissions, sectors i agrupacions per tant d’afecte i dedicació, per la seua generositat de deixar-nos disfrutar-vos en este any tan especial... I com no, a cadascuna de les vostres famílies, al nostre gran equip, la família INFAS23, LA QUE MAI ÉS SEPARARÀ...

Perquè totes vosaltres sou el reflex de grans famílies, eixes que junt amb les nostres parelles han fet de vosaltres grans persones i grans falleres... famílies caldoses, que han estat al nostre costat de manera incondicional Com mai em canse de dir, aquest

any 13 cors han bategat a un mateix ritme, ritme tan fort que ha fet que 13 dones forgen una amistat per sempre... Han sigut molts moments increïbles juntes. Dies de somriures, d'emocions, de complicitat, de ritme frenètic i diversió…

Recorde emocionada aquell dia tan especial per a nosaltres, el moment en què les meues 12 amigues van conéixer el color del meu espolí, elles havien de ser les primeres. Elles són exemple d’entrega, responsabilitat, il·lusió, elegància i amistat.

Belén i Marta, sou alegria, complicitat i suport incondicional. Heu sigut les nostres millors guies. Sempre molt a prop.

Mar i Cristina, l'elegància feta parella. Respireu valenciania i tradició. Sou tot un descobriment.

Laura i Gloria, heu sigut dos cors bategant il·lusionades a l'uníson. Sou bondat, esforç i sinceritat.

Carolina i Ana Fernández, la dolçor i generositat us caracteritza. Gràcies per la vostra amistat sincera.

Ana Arce i Diana, quanta diversió i bogeria transmeteu! Heu sigut fortalesa i vitalitat. Quina sort la meua!

Anabel i Carmen, unides per la passió per l'esport i la naturalesa. Sou l'última mirada plena de calma alegria i espontaneïtat.

Elles són dedicació i passió per la nostra festa. No us podeu imaginar l'orgull i admiració que sent per vosaltres. Gràcies per estar sempre al meu costat, demostrant que no som un grup, sinó un equip.

Perquè sí, xiques, les 13 juntes som imbatibles... Cort d’Honor de la Fallera Major de València 2023! Vos vull.

I si el regal de les nostres Corts d’Honor ha sigut gran... què dir de tu, Laura... la meua Fallera Major de València amb majúscules, exemple de valentia. Et done les gràcies per ser la meua germana major, la meua còmplice, la meua amiga.

Si alguna cosa teníem clar les dos és que la nostra felicitat seria la de tots els valencians i això és el que hem fet, ser feliços. Sempre t'estaré agraïda, perquè amb la teua cort d'honor i amb les vostres famílies, sempre heu estat pendents de nosaltres en tot moment i us donem l'enhorabona per la vostra entrega i passió per les Falles.

"Millor encara si fora una fallera com tu"

Gràcies per aquells moments tant divertits al cotxe, gràcies per cuidar-me, aconsellar- me en tot moment, mai m'has soltat de la mà i això mai ho oblidaré...

A la Crida vaig preguntar-me què volia ser de major.... Jo? Fallera... però millor encara si fora una fallera com tu! T’estime!

El regal més xicotet i més gran al mateix temps has sigut tu Pauli. Sempre diuen que es crea un vincle increïble entre les Falleres Majors de València, però mai vaig pensar tindre esta complicitat...Quina sort he tingut jo i quina sort ha tingut València! Alegre, espontània, humil, divertida i generosa. Al costat de 12 xiquetes meravelloses, heu representat a tots els xiquets i xiquetes de manera excepcional....

Gràcies Pauli per tots els moments juntes, per les rialles infinites, per les confessions en el cotxe Gràcies a la teua família per haver sigut un suport molt important per a mi.

Gràcies València per regalar-me una altra germana. Et vull.

Gràcies a les nostres famílies, per suportar la nostra cara més amable i la que no ho és tant...

Gràcies per la confiança i per fer que tinguérem sempre els peus a terra. Sou el nostre major exemple.

I gràcies a la família que hem guanyat enguany, a la de Junta Central Fallera. Ha sigut un any diferent, però que ens ha portat la sort de compartir este regal no amb un sinó amb tres presidents i tres directives.... Gràcies de tot cor per fer-ho fàcil i gracies a cadascun dels que composeu la casa gran, la nostra casa gran...

Formar part de la família de Junta Central Fallera ha sigut un altre dels regals d'aquesta aventura. Persones generoses i altruistes, amants de la nostra festa que fan que el batec de les Falles mai deixe de sonar...

El nostre batec va ser possible gràcies a la confiança de 14 persones, els nostres jurats...

Eixos que van confiar en nosaltres i als que hui només desitgem que estiguen ben orgullosos de com ho hem fet...

"El vertader regal no és altre que ser Fallera"

Gràcies per pensar que nosaltres érem les millors representants de la festa, gràcies per este regal que vos assegure hem disfrutat i aprofitat...

Este regal va començar on esteu ara totes vosaltres, 146 candidates que teniu l’oportunitat de rebre este meravellós regal... Només 26 ho aconseguireu però el vertader regal no és altre que ser FALLERA... Molta sort a totes!

Ha arribat l’hora del relleu, València està desitjant conèixer a les Falleres Majors de València 2024 i les seues Corts d’Honor... Ací teniu el regal més gran... l’atenció i l’admiració de València i del món faller...

València, s’obri al món La ciutat es plena de llum, música, color i alegria

D’indumentària, orfebreria i pirotècnia, de l’art dels artistes fallers, de música i flors...

València ens ha donat el regal més gran i valuós

I nosaltres només podem acabar dient...

GRÀCIES VALÈNCIA