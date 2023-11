Las temáticas ecológicas llevan ya muchos años instaladas en las fallas infantiles como estrategia pedagógica: enseñar determinados valores a través de los monumentos. Sin embargo, pocas veces, por no decir ninguna, una obra es tan especial. Es la que se plantará en Pérez Galdós-Calixto III. Hace ya más de un mes se presentó el proyecto y el vídeo de presentación no fue al uso de la idea o de la elaboración de las primeras figuras. Fueron imágenes del pavoroso incendio que asoló la comarca del Alto Mijares y que, iniciado en Villanueva de Viver calcinó miles de hectáreas en una época tan inusual como finales de marzo, nada más acabar las pasadas fallas.

Una falla desde la impotencia

Uno de los que lo vivió en primer línea es Daniel Salvador Esteve, artista originario de Montán, una de las poblaciones más afectadas por el incendio, y que ahora lo ha querido plasmar en su comisión de referencia. «La fallita nació del sentimiento e impotencia que me producía ver arder mi comarca y mi pueblo. De aquellas lágrimas nació este pequeño homenaje a la comarca del Alto Mijares, a los pueblos afectados por el incendio y a mi pueblo en particular. A la vez que enseñaremos a los más pequeños a querer y respetar la naturaleza para que no tengamos que vivir más desgracias como esta». «Un descuit i el bosc s’esfuma» es el lema de la falla, que toma su nombre de una conocida campaña impulsada años atrás por la Generalitat Valenciana.

"Que Maten al Diseñador"

Daniel Salvador, que firma sus fallas bajo la marca de su estudio de diseño gráfico «Que Maten al Diseñador», lleva tres años en Pérez Galdós-Calixto III con muy buenos resultados. De hecho, el pasado mes de marzo ganó el primer premio. Este año alternará este trabajo con el de Borrull-Turia. El propio boceto, que es más bien un apunte, juega con el contraste entre los bosques sanos y su importancia en el ecosistema y el bosque quemado. Se recordará a Villanueva, Montán, Montanejos, Fuente la Reina, Los Calpes y todas aquellas poblaciones que sufrieron el azote de las llamas. Estará acompañado por la falla grande, que llevará a cabo la empresa Fusta i Cartó, de Vicente Albert, todo un clásico en esta demarcación.