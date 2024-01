Paco Arévalo tuvo una relación, cuanto menos insólita, con las Fallas de València. Ostentó un cargo oficial de la Junta Central Fallera que han tenido muy pocas personas y que ya no existe. Fue "Muso" de la Olimpiada del Humor.

Hay que retroceder al año 1993, hace ahora treinta años, para ponerse en situación. Apenas un año antes se había producido el cambio en el gobierno municipal. Dentro de acuerdo entre el PP y Unión Valenciana, esta formación se había quedado con la gestión de fiestas y, por extensión, de la Junta Central Fallera. Bajo la presidencia de Vicente González Lizondo, una de las decisiones fue rescatar la Olimpiada del Humor, un festejo que se había desarrollado durante los años sesenta y setenta. Se trataba de un certamen literario destinado al humor y que pretendía, en palabras, años después, de su promotor, Juan Bautista Martí Belda, "atraer a la clase intelectual a la fiesta de las fallas". Se desarrolló entre 1966 y 1977 después de un periodo de decadencia. Con la llegada de los nuevos ayuntamientos democráticos, la celebración se canceló y quince años después, UV -muy arraigada a viejos clichés- se propuso resucitarla con la convocatoria de concursos de poesía, cuentos, novela, teatro, dibujo, fotografía y hasta cuentachistes. También se integró en la misma una sección del concurso de teatro.

Mari Carmen, Natalia Figueroa, Tip y Coll... y Rita Barberá

En la primera etapa se nombraba una "Musa del Humor", en las que se alternaron artistas del panorama nacional con mujeres de la sociedad valenciana. En su corto pero heterogéneo listado se encuentran, por ejemplo, Natalia Figueroa, la ventrílocua Mari Carmen, Gloria Cámara, María Luisa San José o Rita Barberá. En la última edición, 1977, fueron designados "musos", en este caso los humoristas Tip y Coll.

Para la edición de 1993 se designó para reestrenar esta figura a Paco Arévalo, quien se encontraba en la cumbre de su carrera como humorista. Se daba pues la circunstancia de que ocupaba el cargo que, dos décadas atrás, había ostentado una Rita Barberá de 25 años.

Procesión desde el teatro Olympia

En la ceremonia inaugural, una cuádriga le trasladó desde el teatro Olympia a la sede de la Junta Central Fallera, durante la cual se trasladó una antorcha en la que, en la que cada relevista tenía que contar un chiste. Ataviado con una túnica y corona de laurel, Arévalo presidió ese festejo inaugural. Persistía a cultura olímpica en aquella España post-Barcelona 92.

Le dio tiempo a Arévalo a hacer proselitismo de las Fallas y de dicho nombramiento en la edición del programa "Un, dos, tres... responda otra vez" dedicado a València -algo muy recurrente en el mismo por iniciativa de su director, Chicho Ibáñez Serrador-. Allí era uno de los participantes habituales en la subasta con su humor y en esa ocasión apareció vestido de torrentí, se subió a un estrado parecido al de la Olimpiada y el presentador, Jordi Estadella explicó en qué había consistido su nombramiento. Arévalo aprovechó para recordar que "quiero mucho a València" y contó unos chistes en clave valenciana "que no cuento en valenciano porque si no, no se entendería". Antes de acabar entregó una insignia de la Olimpiada -una antorcha sonriente diseñada en su día por Ángel Villena- tanto al presentador "y ésta otra para el que tiene más humor, que es Chicho" a lo que éste le respondió desde las alturas diciendo "Paco, ¿voy a tener mal humor queriéndote tanto a tí y a València?".

El festejo estaba llamado al fracaso y así fue, apenas un par de ediciones después fue cancelado por la falta de convocatoria.

Fallero de honor de Doctor García Brustenga

En la actualidad, Arévalo seguía teniendo vinculación con la fiesta en forma de Fallero de Honor, cargo que ostentaba en la comisión de nueva creación, Doctor García Brustenga-Vicente Barrera Cambra y que ahora ha expresado su pesar por el fallecimiento recordando su presencia en la cena del pasado mes de marzo.