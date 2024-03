Catalá pondrá vallas en los principales monumentos y advierte de multas de 750 euros por orinar en estos

La alcaldesa de València María José Catalá, ha asegurado que se vallarán los principales monumentos de la ciudad para evitar agresiones como las que se han producido este fin de semana en La Lonja o la Iglesia de los Santos Juanes, en cuyas paredes se ha visto a personas orinar o vomitar. Es más, la alcaldesa ha remarcado su condena a este tipo de comportamientos y ha recordado que las multas pueden ser de hasta 750 euros, advirtiendo que al no poder proteger todos los monumentos de la ciudad, las sanciones económicas serán su principal arma.

Precedentes

Aunque las fallas del casco histórico han tomado importantes medidas y han abandonado las verbenas en favor de tardeos, menos conflictivos a priori, este fin de semana hemos vuelto a ver escenas de personas orinando en la fachada de los Santos Juanes o vómitos en La Lonja, dos de las joyas patrimoniales más importantes de la ciudad. En años anteriores, esos monumentos, particularmente la Lonja, han sido vallados para evitar actos incívicos, pero esta ocasión las vallas aún no estaban puestas y han vuelto los problemas. El Partido Socialista, de hecho, ha afeado a la alcaldesa que no se hubieran tomado las medidas de protección necesarias para evitar el daño al patrimonio.

Multas de 750 euros

Ante esta situación, la alcaldesa, que ya lanzó un primer mensaje pidiendo civismo a la ciudadanía, ha vuelto a hacerlo con más contundencia si cabe. En primer lugar se colocarán las vallas de protección de la Lonja y además ha recordado que la ordenanza municipal permite imponer multas de hasta 750 euros por orinar en un monumento. "Nosotros tenemos unas ordenanzas que contemplan unas sanciones económicas elevadas, que puede alcanzar los 750 euros por actitudes incívicas, y vamos a ser muy contundentes con estas situaciones. No podemos tolerar que el esfuerzo que estamos haciendo los valencianos con nuestros impuestos para reforzar a limpieza o la policía se vea deslucido por los actos de incivismo de personas que no respetan nuestra ciudad ni las cosas que son de todos. Y en segundo lugar, en todo lo que es patrimonio histórico vamos a tomar medidas para evitar el acceso de la gente, aunque en la ciudad hay muchos edificios, no solo la Lonja, que pueden verse afectados, por tanto, más allá de las vallas, hay que ser muy contundentes con las sanciones y yo desde luego estoy dispuesta a serlo", ha explicado la alcaldesa.