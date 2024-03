La solidaridad lleva el oro a Convento

La comisión de Convento Jerusalén celebró ayer el primer premio en la sección Especial de las fallas infantiles hasta altas horas de la madrugada. Tras conocerse el veredicto del jurado, su presidente, Paco Segura, declaraba: «Estamos muy felices porque la sección de Especial infantil cada vez está más difícil, más dura y hemos conseguido ganar». «A priori -añadía- si hubiéramos hecho una quiniela no hubiéramos sabido quién podría ganar; por eso, estamos muy felices porque seguimos trabajando cada año muy duro y al final hemos encontrado la recompensa».

El segundo puesto en las fallas infantiles fue para Espartero-Ramón y Cajal y el tercero para Maestro Gozalbo.

La falla ganadora de José Gallego se titula «Solidaris en Acció» y retrata ONG, entidades y personas que trabajan por las personas más vulnerables. «Creo que la idea de la falla es muy importante para que haya gustado tanto, también el modelado, la pintura... José es un gran artista que cada día innova y cada año mejora, ahí está la clave del éxito» explicaba el presidente.

‘Solidaris en Acció’ es el lema del proyecto con el que Convento Jerusalén y José Gallego han revalidado el primer premio de la sección Especial. Y resulta evidente el lema: aquellos que se mueven por la iniciativa de ayudar a los demás. Ya lo dice su nombre: la solidaridad, esa cercanía a los demás para hacer el bien y lograr un mundo mejor. Y esa esencia ha triunfado de manera categórica entre el jurado de Especial. La falla de Convento Jerusalén era una de las favoritas y figuraba entre las candidatas más firmes a alzarse con el primer premio.

Con un trazo sencillo de entender, la falla tiene el regusto de la despedida, puesto que está pactado desde hace dos años que Gallego se retira y a cambio entrará Iván Tortajada. Su factura impecable y su temática tan sensible en la coyuntura actual le han ensalzado a lo más alto.

Convento Jerusalén celebra el primer premio de su falla infantil en Especial /

Las falleras «emocionadas»

Por su parte la fallera mayor de la comisión, Mariam Armiñana, se mostraba muy emocionada. «Este premio me lo llevo como recuerdo para toda la vida de mi año como Fallera Mayor. Estoy muy contenta por mis niños, por mi comisión y por José, el artista». Detrás de este premio «hay mucho esfuerzo y mucho trabajo de todo el año», confesaba. Por eso, «ahora toca celebrarlo y mañana -por hoy- ya pensaremos en los premios de las mayores». Asimismo, la pequeña Alejandra Segura, la Fallera Mayor Infantil, estaba radiante: «Tenía el presentimiento de que podíamos ganar pero hasta que no han dado el veredicto no hemos podido celebrarlo con toda la falla». Su ninot preferido de la fallita es Darío, que en realidad forma el hilo conductor de toda la falla. Como apuntaba la fallera, «la falla trata de la solidaridad y de personas que ayudando a otras», relata.

Tres triunfos en 4 años

La falla Convento Jerusalén-Matemático Marzal volvió a ganar en la sección de Especial de las fallas infantiles de València. La obra firmada por José Gallego se titula «Solidaris en Acció» y es un homenaje a personas y entidades que dedican sus vidas y sus objetos sociales a trabajar por los más vulnerables. Convento y Gallego han revalidado el premio logrado en 2023 y han ganado tres de los últimos cuatro premios de la categoría. «Dóna sang», «Per una bona causa» y «Solidaritat» son algunos de los mensajes que lanzan esta falla que destaca por la minuciosidad propia de un maestro orfebre metido a artista fallero. Su protagonista es Darío que recorre el mundo ayudando a los más vulnerables.

De hecho, otros mensajes de la falla se dirigen a personas que se dedican a ayudar a los más necesitados y a entidades como Cruz Roja, Cáritas y ONCE.