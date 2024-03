Compromís: "Catalá oculta el barómetro municipal porque castiga su gestión"

La portavoz de Compromís por València Papi Robles ha denunciado "el apagón demoscópico" que practica la alcaldesa María José Catalá para tapar que en sólo seis meses "hay una caída de la valoración generalizada sobre la gestión del ayuntamiento". Robles señala que las grandes apuestas de Catalá "son ahora sus mayores problemas: se dispara la inseguridad, se colapsa València de tráfico y empeora la limpieza".

La portavoz valencianista Papi Robles compareció ante la prensa junto a los concejales Giuseppe Grezzi y Sergi Campillo. Robles explicó que, según los datos del último barómetro municipal, “baja la valoración de todos los servicios municipales salvo Policía Local, respecto a hace un año. Y esto nunca había pasado. De hecho, la valoración que más baja es la de la gestión de Devesa-Albufera, en manos de un concejal negacionista del cambio climático y tras la ola de incendios en el parque natural en los últimos meses. La segunda valoración que más baja es la de la gestión de los carriles bici, y la tercera es la regulación del tráfico y aparcamientos públicos”. Así las cosas, dice Papi Robles, “cada vez hay más gente que piensa que la ciudad irá a peor. Mientras hace un año, un 17,6% de los vecinos encuestados pensaban que València iría a peor, en este último barómetro ya representan el 26,8%. Es decir, la gente con el gobierno de Joan Ribó esperaba un mejor futuro para València, pero con Català hay pesimismo”.

Robles: "La inseguridad ha aumentado con Catalá"

Según Robles, "no es sólo una percepción, es una realidad que la inseguridad ha aumentado mientras Catalá se dedica a hacer anuncios que no solucionan los problemas de la ciudad", por eso insta a la alcaldesa a que gestione "y deje de ponerse en fotos que no le tocan y deje de pasear su partido por toda la ciudad y por el balcón del ayuntamiento. Que muestre respeto hacia la ciudad”, le espetó. En este sentido, la portavoz de Compromís ha tendido la mano para mejorar la gestión, “no vamos a hacer la oposición destructiva que ella hizo. Desde Compromís mano tendida para mejorar la gestión pero en contra de que convierta al Ayuntamiento de València en su fachada personal”.

El barómetro preguntaba en concreto sobre seguridad y en esta materia "hay un aumento de la percepción de inseguridad en una ciudad como València que ha sido históricamente, tranquila", critica Papi Robles. Según estos datos, si en diciembre de 2022 un 13,4% de los encuestados consideraban que la seguridad era el mayor problema, un año después subió al 18,9%, es decir, 5,5 puntos más. También ha aumentado el número de personas que solicitan a las administraciones públicas es mayor seguridad: si con Joan Ribó era de un 4,7%, ahora con Catalá es de un 8,6%.

Grezzi: "La alcaldesa ha empeorado el tráfico"

Curiosamente, otro de los aspectos en los que empeora notablemente la percepción de la ciudadanía de la acción del gobierno de Catalá es en la movilidad. "Tras ocho años de polémica constante alimentada por la extrema derecha -apuntan fuentes de Compromís- contra las políticas de movilidad sostenible del gobierno de Compromís, la llegada al gobierno del PP, no se ha traducido en una mejora de la percepción de los cambios introducidos en la movilidad", subrayan.

Al contrario, tras las primeras decisiones tomadas por el gobierno de María José Catalá en la materia, "la gestión de su gobierno ha empeorado la valoración en todos los aspectos relativos a la movilidad". El más significativo, "el suspenso general a la circulación motorizada, que pasa de un 5,3 en el barómetro de diciembre de 2022 a un 4,8 en diciembre 2023, y es suspendido en más de la mitad de la ciudad (9 de los 19 distritos), mientras que con Ribó la circulación se valoraba positivamente en más del 75% de los distritos". Del mismo modo, "los cambios introducidos en el aparcamiento por parte de Català y su equipo no están agradando a la ciudadanía y 4,5 de cada 10 valencianos consideran que el PP ha empeorado el aparcamiento público en apenas unos meses de gestión", señalan fuentes de la coalición naranja.

“A la ciudadanía no le están gustando las políticas de movilidad de Catalá, las valoran como negativas, y 4 de cada 10 valencianos piensan que la circulación rodada ha empeorado”, apunta el concejal Giuseppe Grezzi, que gestionó durante 8 años la movilidad en la ciudad con una dura oposición de una Catalá "que ahora está deteriorando sus logros a los ojos de la ciudadanía".

“Pero los ciudadanos no piensan que el PP solo ha empeorado la circulación privada”, ha advertido Grezzi. “Catalá también ha empeorado la valoración de la gestión movilidad sostenible. La EMT, que recuperamos del gobierno de Rita Barberá en práctica ruina y mejoramos paulatinamente en una gestión cuya valoración ciudadana también creció ininterrumpidamente durante los últimos 8 años, ha registrado por primera vez una bajada con los cambios introducidos por Catalá (bajando de un 7,3 a un 7). Y paralelamente, la bajada de los carriles bici han bajado de 7,4 a un 6,8, quizás más por la inseguridad que genera la persecución a los ciclistas del gobierno de extrema derecha, que por la propia infraestructura ciclista, que ha seguido creciendo con los proyectos aun construyéndose de nuestro gobierno, pero que no está recibiendo publicidad alguna por parte del PP”, ha concluido Grezzi.

El PP "fracasa con la limpieza", asevera Campillo

Campillo ha recordado que tres días después de ser nombrada alcaldesa, "la señora Catalá dijo que se iba a dedicar en cuerpo y alma a la limpieza de la ciudad", pero, después de seis meses de gobierno, los vecinos y vecinas piensan que las calles "están más sucias". Concretamente, "existe un incremento (del 12,9% al 14,3%) que considera que la suciedad es el problema más grave de la ciudad y, también, hay un incremento de las personas que piden al ayuntamiento mejorar la limpieza (del 6,3% al 8,4%)", indican en Compromís.

Por eso, Campillo afirma que los grandes objetivos que se había marcado la alcaldesa "al comienzo de su mandato están fracasando a pesar de ser un gobierno nuevo que no se ha podido desgastar". En la limpieza, "la percepción de la suciedad ha empeorado muy acusadamente estos meses por parte de la ciudadanía, aunque este gobierno disfruta de un nuevo contrato con más recursos, que dejamos adjudicado en junio del año pasado, antes del cambio de gobierno”.

Por último, Campillo, ya en temas ambientales, ha hecho hincapié en que llama la atención que con un nuevo contrato de gestión de la jardinería, "la valoración de mantenimiento de las zonas verdes ha empeorado con el gobierno de Catalá, pasando de un 6,5 a un 6,3 de nota. Y la valoración de la Devesa y de la Albufera es preocupante, ya que estamos ante una bajada muy significativa en la valoración, pasando de un 7,2 a un 6,4. La ciudadanía sabe identificar perfectamente a un gobierno negacionista del cambio climático e incapaz de gestionar un área de tanto valor ambiental como es el Parque Natural de la Albufera”.