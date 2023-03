El Palau de les Arts Reina Sofía de València se llenó el pasado viernes con más de 1.000 estudiantes preuniversitarios para conocer las propuestas educativas de ESIC. Una tarde llena de diversión y emociones con el único objetivo de ayudar a los jóvenes a decidir, no sólo qué camino quieren tomar en su nueva etapa educativa, sino también hacia dónde quieren dirigir su futuro profesional.

Tras dos años sin poder realizar este eventos de forma presencial con motivo de la pandemia —en 2021 se celebró online y el año pasado en un formato híbrido—, Generación ESIC volvió a organizar, en palabras de Ángel Garrigós, director de Admisiones y Marketing del Campus de València, «el mayor evento de orientación universitaria en España». Sin embargo, en esta ocasión quisieron ir más allá. Aquí entra en juego la experiencia del asistente, es decir, no es el típico evento al uso en el que los profesionales de grandes marcas actuales se suben al escenario para exponer sus conocimientos. Se dirigen a jóvenes que, unos más que otros, están indecisos y esperan poder «verse reflejados» en sus historias, dice Garrigós.

El certamen cumplió con las expectativas de asistencia. Las ganas de saciar su curiosidad sobre cómo es la experiencia en el mundo empresarial atrajo a más de 1.000 estudiantes valencianos tanto de Bachillerato como de Formación Profesional (FP). Aunque, eso sí, tuvieron preferencia aquellos que están estudiando los últimos cursos, debido a que el tiempo ya juega en su contra para tener que tomar una decisión.

Este año quisieron innovar aún más respecto a sus ediciones anteriores. Así, para demostrar a las marcas patrocinadoras y los ponentes el gran talento y nivel de preparación que supone estudiar en ESIC, también hubo espacio para la participación de su alumnado. Algunos de sus estudiantes —interesados en categorías como DJ, presentadores, animadores, diseñadores de photocall, community manager o el propio staff del evento— pudieron colaborar con profesionales del sector. Una iniciativa que les permitió compartir sus ideas con expertos de cada campo.

Así, Lucía, alumna de tercero de Marketing, dijo sentir una gran «satisfacción» porque «confían en nosotros en vez de en personal externo. Demuestra la confianza que depositan en nosotros». Además, «esto puede abrirme puertas, ya que en un futuro pueden recomendarme a otras empresas».

Por su parte, Garrigós lo consideraba un «valor añadido altísimo. Ganamos frescura, conocimiento, cercanía» con los jóvenes asistentes. «Para ellos es trabajo, pero también una experiencia vital única. Se divierten y aprenden».

Voces profesionales

Para conseguir que los jóvenes tomen la decisión acertada en un momento tan decisivo para su futuro educativo, Generación ESIC invitó a seis destacados profesionales y directivos del panorama empresarial actual. Voces de referencia que explicaron el camino que han recorrido para llegar a algunos de los puestos más altos de grandes empresas.

Primero, subieron María Sarrió, responsable de Estrategia de Marca y community manager en Voltereta, y Carlos Vera, CEO y cofundador de la misma. Ambos, además, exalumnos Marketing de ESIC. Destacaron que lo más importante para que una compañía funcione es la relación que existe entre sus empleados porque, como aseguró Sarrió, «para crear cosas extraordinarias se necesita gente extraordinaria». Una idea con la que coincidió Vera, y a la que añadió, recordando los inicios de Voltereta y queriendo motivar a los asistentes, que «no tengáis miedo a tomar decisiones. Luchad por vuestros sueños y por lo que queréis».

Después fue el turno de Lorenzo Remohi, cofundador de Growfilter, quien tenía un consejo para todos los presentes: «Si queréis ser los mejores, estar cómodos es lo peor que os puede pasar porque os va a hacer poner excusas. Hay que salir de la zona de confort». Una vez esto claro, y echando la vista atrás a sus años como estudiante, a su indecisión por no saber qué estudiar o los proyectos que había puesto en marcha, quiso compartir que, a raíz de todo ello, nunca desfalleció. «Si no te rindes, acabarás encontrando tu propio camino. Invierte en ti. Si queréis algo, id a por ello y no pongáis excusas».

Por su parte, Javier Dasí, Brand Activation Lead in KFC, y Belén Sánchez, Marketing Product Management de Grefusa, ambos ex alumnos de ESIC, contaron cómo las dos marcas habían logrado a llevar a buen puerto una colaboración para lanzar al mercado un producto que rompió récords en redes sociales el año pasado.

Quisieron que los futuros universitarios fueran conscientes de que una iniciativa de este tipo no siempre es fácil de conseguir, y expusieron las trabas que se habían encontrado a lo largo del año y medio que duró todo el proceso de preparación y las ocasiones en las que parecía que el proyecto no iba a ver la luz. Aun así, Sánchez recordó que de los errores se aprende y que «equivocarse no es malo porque os permite tener un perfil mucho más multidisciplinar. Así que os animo a equivocaros», concluyó. «Si os lo currais, conseguiréis lo que queréis», dijo Dasí con una clara intención de motivarlos.

Por último, salió Álex Soriano, director comercial de Kings League. En el inicio de su intervención lanzó un mensaje de cercanía con los jóvenes: «Estoy aquí para ayudaros a tener un poco más claro por dónde queréis ir». Y les pidió que, al igual que hizo él con su principal afición —el deporte—, apostaran «por lo que más os guste». Estar detrás de uno de los eventos de mayor éxito en redes sociales no es fácil —«perseguir los sueños es costoso», reconoció— para terminar.

Para acabar la cita, desde la organización tenían preparadas unas cuentas sorpresas más. Así, sortearon entre los asistentes premios como una experiencia en el circuito de Cheste o camisetas de la Kings League junto con dos entradas para ver la final en mayo.

Asimismo, agradecieron el apoyo de las empresas que quisieron colaborar en el evento, como ALE-HOP, Damel Group, Fourvenues, Llao-Llao, Mercedes Benz Valdisa, Singularu, Qlash España o Tast y Poke.