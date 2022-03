Las fallas son crítica y sátira. Y de eso saben mucho en Paterna. De hecho, la Junta Local Fallera concede un premio a la crítica local desde hace muchos años. Este año el máximo galardón ha correspondido a la comisión de Vicente Mortes, seguida de Sant Roc y Mariano Benlliure.

No han dejado títere con cabeza y nadie está a salvo de la crítica. Ayuntamiento, alcalde, oposición, junta local… Cualquiera ha sido víctima de la sátira fallera. En Vicente Mortes, el monumento está dedicado a la conquista del nuevo mundo, con Hernán Cortés y los habitantes de las tierras americanas. Uno de los conquistadores españoles esta tumbado, “en el suelo, como la posición, que ha pasado tres años abatida, como este guerrero y no se les ha oido ni mear. Compromís hace propuesta al aire que no van mas allá. El PP se pasea por los barrios para sus presupuestos verificar y la resta ve pasar el tiempo esperando a crecer o desaparecer (en referencia a Cs y Vox), mirando en clave nacional”.

En otra escena, un pirata y una corsaria, representan al alcalde Sagredo y su jefa de protocolo, María Ángeles Salvador. La crítica recuerda la decisión que ella debía tomar sobre el desfile de moros y cristianos de octubre, mientras que el alcalde “prefirió callerse y no mojarse”.

Vicente Mortes, con recorte de Levante-EMV incluido, aborda la cesión de los cuarteles militares a Paterna. “Nuestra ministra es como la diosa de nuestro remate. Por mucho que se pronuncie que está todo igual, ella dice que el asunto no está sobre la mesa dejando el proyecto de FP en otra promesa electoral que no se hace realidad”.

Tampoco se salva el exalcalde Lorenzo Agustí, escenificado por un jaguar. “A cierto exalcalde de nuestra ciudad, antes de la pandemia se le vio pasear. Pensaba que era una leyenda urbana, pero no, por nuestro casal se le ha visto trastear. ¿Qué hará Maria Villajos? Le recomendamos que no le de las redes sociales. Recordar como Ayuso empezó igual que jaguar, va paseando”.

En Sant Roc, encontramos al alcalde Sagredo convertido en Indiana Jones. “No hará aventura en balde, ni en Paterna ni el partido. Con la mayoría absoluta que Paterna le dio, con mano firme y astuta a la oposición silenció”. También ironizan por los ataques y pintadas que sufre la Torre de Paterna, asediada por King Kong.

Mariano Belliure ha trufado su monumento, dedicado a la película de Aladin, de crítica local. Jasmine “es cono nuestra Paterna, solo una cara bonita. Pero si prestáis atención, igual os sorprende”. En cambio, equipara a Jaffar con el alcalde, que al igual de la oposición, “como hermanos gemelos, siempre listos para atacar pero para ayudar, bien poco”. La comisión muestra a Sagredo como un anciano que toca la flauta para sacar a la serpiente de su cesto. “El alcalde se ha ganado a todo el mundo, sea fallero o no. Hasta la serpiente es Paterna Lover”.

La cueva de las maravillas, “no será como las del Batà, cada día dan más pena y cualquiera día caerán”. De hecho, recoge una recorte de este diario sobre la movilización vecinal contra el deterioro de las cuevas y el entorno de la Torre. Por último, muestra a dos hombres armados para recordar los asaltos sufridos en los últimos meses.