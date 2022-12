Compromís per Torrent reclama que es posen en marxa les propostes per impulsar el comerç local debatudes i votades al ple municipal i que, tal com asseguren, "l'alcalde Jesús Ros encara les té damunt de la taula".

Així, malgrat l'aprovació de la targeta +25 recentment presentada, Compromís recorda que a l’octubre de 2020 des del seu grup municipal es va proposar al Ple Municipal debatre i votar un paquet de mesures adreçades a l’impuls del comerç local, referides "a l’urgent necessitat de crear i posar en funcionament una taula del Comerç, l’Hostaleria i els Mercats de Torrent, amb l’objectiu de fer un seguiment constant i detallat per a tractar les diferents oportunitats i problemàtiques que travessa el dia a dia del sector".

Ajudes per mobiliari o una borsa de lloguer

Així mateix, van proposar "l’establiment d’ajudes finalistes per a la compra de mobiliari i modernització dels espais comercials, vinculades al foment d’ocupació, la creació d’una borsa de lloguer de locals comercials i una partida específica per a les campanyes nadalenques o el Black Friday", n’eren d’altres proposades, i, que segons relata Pau Alabajos, portaveu de Compromís, "encara romanen sobre la taula per desig del propi Jesús Ros".

Des de Compromís s’ha expressat que "l’establiment de mesures especials per al foment del comerç de proximitat i l’economia circular, en col·laboració amb la resta de municipis de la comarca, més el problema dels alts preus del lloguer són també altres qüestions que preocupen molts comerços de Torrent i que encara no s’han abordat" perquè "tota la política en matèria comercial es fia només als efectes de la targeta +25".

Finalment, Alabajos ha manifestat que "es pot arribar a pensar que subvencionar el 25% de les compres als comerços adherits suposa l’única i gran solució per a afrontar la competència deslleial que pateix el sector comercial de Torrent davant les grans superfícies, però com en moltes altres problemàtiques de caire econòmic els diners posats sobre la taula, per ells mateixos, no resolen els handicaps estructurals".

En aquest sentit, ha recordat que cal "urgentment" un pla de futur clar i compromés per a la seua sostenibilitat en el temps perquè: "malauradament hem vist com als darrers anys, i més enllà de la pandèmia, la velocitat de tancament i obertura de negocis en un mateix local són un botó de mostra que el sector comercial de Torrent no passa pel seu millor moment".