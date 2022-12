La plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del departamento de Manises se ha concentrado este jueves ante las puertas de Conselleria de Sanidad para protestar por "las listas de esperas interminables" y la "nefasta gestión" del Hospital de Manises (de servicio público pero gestionado por una empresa privada) y para solicitar, "por tercera vez" una reunión con el conseller Miguel Mínguez y la dirección general de atención primaria.

"Hemos recogido más de 2.300 firmas y no pedimos nada que no tengan otros departamentos de salud. Sanidad pública de calidad". Habla Soni Martínez, portavoz de la plataforma a las puertas de la institución autonómica, quien también destaca que, aunque saben que no es inmediato, volverán a pedir "la reversión del sistema de salud a uno público ya". "Hasta 2024 es difícil pero este último año están tratando a los pacientes de las poblaciones del departamento de salud de Manises muy mal", asegura la activista.

En este sentido, ejemplifica la "deficiencia" del sistema con un "único centro de salud mental para adolescentes en Aldaia con una única psiquiatra" que para pacientes de Quart de Poblet o Manises está cerca "pero para vecinos de Buñol, Macastre o Riba-roja, desplazarse hasta Aldaia puede suponer abandonar un tratamiento si no hay un apoyo del entorno activo", denuncia. De esta misma situación ha alertado este jueves también el sindicato CSIF.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha exigido a la comisionada del Departamento de Salud de Manises que refuerce con urgencia las unidades de salud mental para adultos de Manises y Buñol y la de salud mental infantil y para adolescentes de Aldaia. La central sindical explica que esta última se ha quedado con solamente una psiquiatra y una psicóloga.

La Central Sindical Independiente y de Fucionarios (CSIF) señala que la Unidad de Salud Mental Infantil y Adolescente (USMIA), ubicada en Aldaia y que atiende a todo este departamento de salud con una población adscrita de alrededor de 200.000 personas, ha sufrido un deterioro progresivo de su dotación. Si a finales de septiembre se quedó con un efectivo y medio "al decidir conselleria que compartiera uno con Mislata en lugar de reforzar este último centro", ahora "únicamente cuenta con una psiquiatra al no cubrirse una baja".

"Resulta imposible dar un buen servicio"

El sindicato recalca, en el escrito enviado a la comisionada del departamento para advertirle de la gravedad de la situación, que “si en septiembre decíamos que con una psiquiatra a tiempo completo y otra en días alternos era insuficiente, ahora que solo cuenta la USMIA con un recurso de psiquiatría resulta imposible dar un buen servicio”. El sindicato, que recalca la “repercusión en la población, que queda mal asistida y desprotegida”, subraya que esta coyuntura de precariedad “afecta a todas las categorías, incluido personal de Enfermería o trabajadoras sociales”.

"Que la gestión sea privada y se busque el negocio, merma la calidad de la atención a los pacientes de este departamento"

CSIF reclama un incremento de la dotación de la USMIA para que, como mínimo, tenga dos psiquiatras y otros tantos psicólogos, además de un refuerzo de personal en las unidades de salud mental para adultos de Manises y Buñol. “En lugar de aumentar los recursos para mejorar la atención, en el departamento de salud de Manises cada vez se recorta más”, lamenta el sindicato.

Por otra parte, la plataforma por la sanidad pública de Manises ha criticado este jueves ante la conselleria de Sanidad que "se están abriendo consultorios pero no se está ampliando el personal, por lo que hay cada vez menos sanitarios para atender, lo que agranda las listas de espera", asegura.

"Sabemos que quizá 2024 es el año de la reversión, pero nosotros no nos vamos a callar, queremos que se nos atienda como todas las personas se merecen: dignamente. No queremos un negocio de un servicio público, porque está mermando la calidad de la atención a los pacientes de este departamento y así se lo haremos saber al conseller".