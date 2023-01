Les comissions falleres de Burjassot han aprofitat les festes de Nadal per fer visites als seus artistes fallers. Els tallers no descansen i ells ho saben. Així, la comissió Pi i Margall-Arturo Cervellera de Burjassot, amb les seues falleres majors al davant, Nerea Navarro Martínez i la xiqueta Triana García García, s’acostà fa uns dies al taller faller de Francisco José Dauder Estopiña.

Els visitants tingueren ocasió de comprovar la labor que l’artista burjassotí està desenvolupant per a canviar, durant la setmana gran de Sant Josep, l’aspecte urbà de la lloma més alta del municipi. L’anomenen el Mirador. Les peces dels monuments estan "pràcticament enllestides per a que se les mengen les flames". Esta fou la impressió que la comitiva festera s’endugué en eixir del taller. La primavera i la Nit de la Cremà –març– esperen. Després de la visita al mestre, tot el món es desplaçà al casal de la Pi, “El Lloc”, on la delegació d’Infantils preparà un reparador berenar de xocolate i xurros.

D'altra banda, la comissió Plaça del Pouet de Burjassot, amb les seues falleres majors al davant, Marta López i la xiqueta Irene Brotón, acompanyades del president infantil, Iván Aparicio, i la presidenta, Arlinda Luzi, visità el taller de l’artista Mauricio Moreira, encarregat del disseny i muntatge del monument gran. La comitiva tingué ocasió de contemplar les peces d’“un treball vent en popa”.

La il·lusió que anima els ‘poueters’ de cara a les Falles de 2023 és doble. A més de viure una nova ‘plantà’ i ‘cremà’, estrenaran plaça. Per a la setmana gran de Sant Josep, "ja hauran acabat les obres" del projecte de conversió en zona de vianants de la plaça del centre històric del municipi. Estes són les previsions de l’ajuntament. En estos moments, els treballs de remodelació de la plaça del Pouet es troben molt avançats.

De la mateixa manera, la falla Lauri Volpi de Burjassot va passar una jornada amb els artistes dels seus monuments per continuar alimentant la il·lusió de cara a les Falles 2023. Els artistes José Miguel i Vicent Micó, germans coneguts en l’àmbit faller amb el nom de Gotes de Foc, reberen en el seu taller de la Ciutat Fallera una nodrida delegació del casal Lauri Volpi de Burjassot encapçalada per les seues falleres majors, Lidia Amador i la xiqueta Paula Solaz, amb els presidents Ricardo Zorío i el xiquet Roberto Arocas.

Gotes de Foc, taller responsable del monument infantil per a 2023, no solament explicà els detalls del procés de la seua obra a la comissió del tenor burjassoter, sinó també li mostrà “una falleta a punt de ‘plantà’”.

Premi de la Junta Central Fallera

Per altra part, l’endemà, Lauri Volpi es desplaçà al Palau de l’Exposició de València a recollir el segon premi obtingut en el XLVIII Concurs de Betlems de la Junta Central Fallera en la modalitat Tradicional Categoria A. Els representants de la comissió reberen de mans de la fallera major infantil del Cap i Casal, Paula Nieto, el prestigiós palet. En dos de les seues anteriors participacions en el certamen i en la mateixa categoria, el naiximent del casal de Burjassot aconseguí sengles tercers premis.