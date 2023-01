“La mujer en la pilota ha llegado para quedarse”. Así de contundente se reafirma contenta Mar Alfonso, de Foios la joven promesa pilotari que juega en Massalfassar.

Su palmarés a sus 15 años es bien extenso, y es que la joven no deja de cosechar éxitos y de definirse como una de las mejores de la Comunitat Valenciana. Mar tiene un hermano mellizo, Raúl, también pilotari, en el que se apoya y se fija, con el que se “pica” y entrena para ser más competitiva, aunque a la vez se admiran mutuamente, y eso se nota cuando habla de él.

Esta joven deportista lleva desde los 8 años jugando a nuestro deporte autóctono. “Desde el primer momento me gustó mucho el ambiente y me divertía jugando”, señala y recuerda que en su primera competición se sintió nerviosa, pero al mismo tiempo segura de sí misma.

No es el único deporte que practica. También juega a pádel en verano cuando tiene más tiempo libre y disfruta de las buenas temperaturas. Además, "la hípica es un deporte que me atrae mucho, pero no tengo demasiado tiempo de momento. Entre los estudios, los entrenamientos y los campeonatos por ahora no me da para más”, afirma.

Pero es en la pilota donde dedica sus mayores esfuerzos que están obteniendo grandes frutos. Sus trofeos van ya por semanas y es que campeonato que juega, campeonato que gana. También su hermano.

"La primera vez que gané me sentí contentísima, pues mis rivales eran mucho mas fuertes y grandes que yo, y me conseguí demostrar a mi misma que podía estar ahí”, recuerda.

Entre sus premios favoritos destaca el de campeona sub-15 de One Wall , "fue muy emocionante el poder representar a Foios y a Massalfassar. Quedar campeona me llenó de orgullo y fue una gran recompensa a tanto esfuerzo”, confiesa. El título que más le ha gustado, sin embargo, fue “el de frontón individual senior porque jugué contra las mejores de toda la Comunitat Valenciana”.

Falta de recursos

Mar es de Foios pero juega en el equipo de Massalfassar; esta fue su decisión por que en Foios vio que “faltaban recursos”. Mar señala que Foios es cuna de deportistas de gran nivel como el jugador de la selección española de fútbol, Ferran Torres, la campeona mundial de hockey, Blanca López, o campeonas y figuras que juegan tanto en el Valencia CF como en el Levante UD, "pero hace falta más apoyo o recursos para poder realizarnos más como deportistas. Hace años mi hermano se cambió a la población vecina, y yo decidí acompañarle y es donde nos hemos acabado formando", explica.

Para Mar es muy importante crecer en el mundo de la pilota y va por muy buen camino. Ella es consciente de esto. Para ello, se apoya mucho en su hermano, incluso lo copia: “yo le enseño a mi hermano a ser más competitivo, sin embargo él tiene un golpe de izquierda por arriba que le sale de forma natural y yo lo intento copiar…( rie…). Nos apoyamos mucho entre nosotros", reconoce.

Mar sabe de la importancia que va adquiriendo el papel de la mujer en el mundo de la pilota, por ello demuestra día a día con su esfuerzo que cualquier niña puede lograr lo que desee.

Todo un ejemplo a seguir como persona y pilotari.