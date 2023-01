Torrent tornarà a ser capital de la indumentària valenciana aquest dissabte 14 de gener. Després de tres anys d'absència, torna a la sala polivalent de l'Antic Mercat el 29 concurs d'indumentària valenciana Narci Garcia. Una cita per a tot aquell faller o fallera que vulga participar, ja que el concurs està obert a tota la Comunitat Valenciana. Així, a partir de les 17 hores, el públic a l'Antic Mercat veurà una passarel·la amb models masculins i femenins, tant infantils com de persones adultes, lluint la tradicional vestimenta.

En aquesta edición n'hi ha 18 participants en les quatre modalitats, que pertanyen a quatre comissions de València y a 11 de Torrent. Cadascuna de les falles participants pot presentar dos concursants per modalitat: infantil femení, infantil masculí, adulta femenina i adulta masculina. Els esmentats fallers estaran degudament censats en la falla que pertanyen.

Serà el jurat l'encarregat de valorar als i les participants. La puntuació no s'atorga pel valor material del vestit, sinó per la relació de les seues peces en el seu conjunt, tant històrica com social i cultural. Les peces que ja hagen aconseguit premi en anys anteriors no podran ser presentades. Eixe mateix dia, el jurat anunciarà als guanyadors, donant un palet per a la falla participant i el premi atorgat per les cases col·laboradores al participant. A més, les falles de Torrent que participen obtindran cinc punts en activitat fallera.

Un jurat especialitzat

El jurat està compost per quatre especialistes entre els que està Luis Calderón, membre del Grup de Danses el Piló de Burjassot, de la Associació Amics del Corpus de Valencia i colaborador als grup de Danses Almirall, la Carraspera i Grup Ball de Torrent. També hi forma part Sergio Esteve, indumentarista de cuna i membre investigador del Museu del Traje de Madrid, a més d'especialista en indumentària valenciana aristocràtica i cortesana del s XVIII i XIX i indumentarista de les últimes set falleres majors infantils de València,des de 2017 a 2023.

Integra així mateix el jurat Fernando García, gerent de la empresa Mar de Seda, especialista en mocadors i teixirs de l’ofici de la seda, que ha vestit a falleres majors de València, gaiaetes de Castelló i Bellea del Foc d’Alcant. I finalment, forma el grup Javier Bayot, gerent de l’empresa sedera Vives i Marí, una firma pionera en l'ofici de l'art de la seda valenciana des de fa més de 60 anys.

Una passió de 30 anys

Són 29 edicions d'aquest concurs d'indumentària valenciana únic a la comarca. Fou en 1982, quan Narci García i Pascual Esteve, apassionats de la indumentària, van tindre la iniciativa de crear un concurs per a promocionar la indumentària valenciana a Torrent. El repte s'ha consolidat durant 30 anys després, ja que d'inici no n'hi havia una gran opinió pública per conservar la tradició indumentarista.

Al principi, des de 1984 i durant els primers vuit anys del concurs van participar dones i xiquetes, i a causa del gran acolliment de públic i participació, va ser en 1990, quan es va crear el concurs en la seua modalitat masculina, amb gran èxit en la seua versió infantil que ha perdurat fins a l'actualitat. A 2016 es va canviar l'escenari, després que l'Ajuntament de Torrent cedira la sala de l'Antic Mercat, "que li dona més categoria al concurs", valora la falla. Malauradament, la pandèmia va fer que s'estiguera tres anys sense gaudir d'aquest esdeveniment que finalment este dissabte 14 torna amb esplendor.