El colectivo de EUPV de Massanassa ha elegido cabeza de lista a José Luis Lizana Just para las próximas elecciones municipales. En su elección, obtuvo el respaldo mayoritario en las primarias celebradas recientemente, tanto de los afiliados como de los simpatizantes adscritos que forman la asamblea.

"Me siento muy satisfecho por el respaldo abrumador que he recibido de mis compañeras y compañeros pues formo parte de la clase trabajadora de Massanassa y estoy comprometido con ella", manifiesta el candidato. "Desde mañana mismo me pondré manos a la obra para tratar de concretar la candidatura unitaria de la izquierda y trabajar por sacar adelante nuestro programa electoral en el Ayuntamiento", ha declarado Lizana.

Para estas elecciones, y tal como adelantó Levante-EMV, la izquierda de Massanassa trabaja en una candidatura unitaria de la izquierda en la que se incluiría Compromís, Esquerra Unida y Podem. En este sentido, una vez se consensuen las listas, José Luis Lizana podría ser uno de los candidatos.