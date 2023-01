Albal refuerza la captación de fondos europeos con una oficina permanente

Isabel Sánchez, se encuentra en el frente de la Oficina Municipal de Albal para la captación y gestión de fondos europeos, desde pasado diciembre. La nueva técnica, que firmó su vinculación anual, en compañía del alcalde Ramón Marí, es una de las 200 personas, que se han incorporado a las entidades locales valencianas para realización de esta tarea, con una subvención individual de 33.261,54 euros procedente del programa Ertefe, financiado a través de los fondos Next Generation dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, subvencionada desde *LABORA (Servicio Valenciano de Formación y Ocupación).

La tramitación e investigación de subvenciones, vías de financiación europeas y el desarrollo de programas e iniciativas a través de la gestión de fondos europeos —poniendo el foco en el desarrollo sostenible y la digitalización—, es la principal área de trabajo de esta nueva figura de la administración local.

Cuentan además con el apoyo de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), que el pasado 16 de enero iniciaba un curso para los especialistas en gestión de fondos europeos a través de la oficina 'Pont a Europa'. La entidad instruirá al personal técnico, en esta materia, y los ofrecerá soluciones basadas en las realidades de los diferentes municipios adheridos al programa.

La técnica de Albal ya mantiene contacto con la comisión de Asuntos Europeos de la Mancomunidad de l'Horta Sur. El pasado 18 de enero asistía a la presentación del proyecto 'Have your Say', que fomenta la participación de la ciudadanía y que cuenta con la participación de expertos procedentes de Polonia, Bulgaria, Croacia y Alemania.

En el programa europeo Erasmus Girls4tech

Recientemente, el consistorio ha participado en la presentación del proyecto Erasmus+ GIRLS4TECH, financiado a través de fondos europeos para fomentar las materias STEM (science, technology, engineering and mathematics, por sus siglas en inglés) entre la población joven, en concreto entre las niñas y mujeres jóvenes que quieran enfocar su área de estudios a través de la ciencia o la tecnología. La técnica de fondos europeos, Isabel Sánchez y la de Juventud e igualdad Laura Hervás, representaron en la localidad. El objetivo principal es fomentar la participación de la juventud en el desarrollo de sus propios municipios a través de la identificación de los retos a los cuales se enfrenta y la busca de soluciones basadas en la innovación y la tecnología. Así mismo, pondrá a las niñas al frente de estas iniciativas, fomentando así el emprendimiento y el liderazgo femenino con el objetivo, entre otros, de fomentar su interés y participación en las materias STEM.