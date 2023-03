El col·legi públic Cervantes d'Alboraia ja està impartint el taller d'habilitats lectores dirigit a menors compresos entre els 8 i els 11 anys. L'activitat parteix de la regidoria de Cultura i Biblioteca de l'Ajuntament que encapçala Manuel Andreu, seguint la línia de treball de fomentar l'hàbit de la lectura entre les persones més joves de la població, en col·laboració amb la regidoria d'Educació d'Ismael Rubio.

Es tracta d'un projecte pilot que ja està "donant resultats prometedors", explica Manuel Andreu. "Volem portar-ho a la resta de centres educatius públics d'Alboraia conforme a l'experiència obtinguda en el Cervantes, de la qual ja ens està traslladant el centre que està sent molt positiva", incideix el regidor de Cultura i Biblioteca.

El taller, impartit per la Facultat de Psicologia de la Universitat de València, té per objectiu desenvolupar la capacitat lectora mitjançant activitats lúdiques, fomentar la lectura comprensiva i fomentar l'hàbit de la lectura a casa, desenvolupant en els progenitors habilitats positives per a això. A més, es treballa la pèrdua de por de llegir en públic, millorant l'exposició oral dels xiquets i xiquetes.

Les sessions es realitzen cada dimecres de 12.30 a 14.00 hores i la inscripció es realitza en el propi centre educatiu. Ara com ara, l'organització està treballant amb la saga Harry Potter, una de les franquícies literàries juvenils per excel·lència i que ja en el seu moment va suposar una explosió notòria en l'hàbit de la lectura.