“Apadrínalo.” Este fue uno de los mensajes –una invitación– que la Sociedad Protectora de Animales de Burjassot (SPAB) lanzó a la ciudadanía el domingo, en la plaza del Ayuntamiento, en una nueva edición de su Rastrillo Solidario de Primavera.

“Este año habrá más eventos durante la estación templada”, avanzaron. Y es que –eso parece– “los tiempos del coronavirus y los obstáculos que suponían para organizar actividades empiezan a quedar atrás”.

A lo largo de la jornada, la SPAB ofreció una variada gama de productos procedentes de donaciones para la causa, reservó una parada para la recogida de alimentos y productos higiénico-sanitarios y explicó las diversas formas de colaborar con la entidad. El apadrinamiento es una de ellas.

Diez euros mensuales

Según el colectivo animalista, “el apadrinamiento es ideal para aquellas personas que no pueden adoptar”. Se trata de “una alternativa para quien quiera tener un animal pero no disponga de todo el tiempo necesario para su cuidado o no pueda alojarlo en el domicilio”.

Esta colaboración con la SPAB “consiste en aportar 10 euros mensuales destinados a gastos del animal, como veterinarios y de alimentación, durante el tiempo que el padrino o la madrina deseen”.