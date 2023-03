Compromís per Massalfassar considera que el nuevo carril bici que esta ejecutando el gobierno que conecta el núcleo urbano con la playa no cumple los parámetros de seguridad. Así lo aseguran tras comprobar que en el medio de dicha vía "te puedes topar con postes de la luz y señales viarias, que dificultan el acceso y pueden ser un peligro para los ciclistas", señalan desde la formación.

También critican que no haya ningún elemento separador entre el carril bici y la calzada, "está a la misma altura y esto puede provocar situaciones de peligro entre los ciclistas y los vehículos si no se guarda la distancia adecuada".

A la falta de seguridad, se une, según Compromís, la posible ilegalidad que se está cometiendo al proceder a tapiar la acequia que transcurre en paralelo a la huerta. "No estamos muy seguros de que esto no atenta a ninguna normativa, ante todo, parece que tapar una acequia no es muy recomendable", señalan las mismas fuentes

El Ayuntamiento de Massalfassar, gobernado por la coalición ahora en minoría formada por Ciudadanos, PP y Demòcrates Valencians, está ejecutando el proyecto «Camins a la Mar» gracias a la subvención de 300.000 euros concedida por la Diputación de València. Se trata de un tramo del proyecto de construcción del carril bici en la vía de servicio de la Gombalda (CV-32) enlace con la V-21. Esta subvención, concedida por el área de Movilidad Sostenible, permitirá ejecutar el tramo del carril ciclopeatonal situado entre la salida del pueblo por el túnel y la vía de servicio paralela a la CV-32, hasta la rotonda situada ante el centro comercial El Manar.

El consistorio ya defendió e su día que el proyecto inicialmente era más ambicioso pero que se había reajustado a las subvenciones ofrecidas desde Diputación.