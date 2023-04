Catarroja cuenta con una joya que no brilla como debe. Es el Port, un espacio natural en plena marjal donde se desarrolla la vela latina y la pesca y que ademas goza de una increible fauna y flora autóctona. Un espacio que, salvo la celebración del concurso de allipebre declarado como bien de interés turístico autonómico, se disfruta a cuenta gotas por los aficionados a la vela latina o a la pesca que tiernen allí sus embarcaciones o por vecinos de Catarroja y alrededores que se acercan hasta allí en busca de un pequeño respiro natural. El consistorio, sin embargo, cree que ese disfrute de la naturaleza se puede complementar con dotación de servicios que dignifique es espacio a través de una colaboraicón público-privada. “Queremos que ademas de dar un vuelta por el port, observar las aves o dar un paseo en barca, te puedas comer un allipebre o realizar un taller”, señala el alcalde Jesús Monzó.

Es por eso que dentro de la redación de su nuevo Plan Especial del Port el gobierno local ha decidido conceder tres licencias de restaurantes que se unen a las dos que ya existen y ocupadas por la Primitiva, ahora cerrado por reformas, y Casa Vaina, el único que de momento te da la oportunidad de comer un allipebre tradicional en la zona, aunque con una prestación de servicio limitado.

“No queremos masificar. No va a ser un lugar para comer, sino que esta oferta gastronómica te da la opción de poder conocer el Port y si lo deseas también degustar su producto local, no solo el allipebre, también nuestra cerveza artesana, nuestro arroz que por algo somos los segundos productores de la DO después de Sueca o de nuestro pescado, y poder disfrutar de este entorne durante más tiempo en familia y amigos”, explica Monzó, desmarcándose de otros propuestas en el Parc Natural como puede ser El Palmar, con una amplia oferta de restauración. Todo ello bajo el paraguas de un club de producto que ya está en marcha, que bajo el lema: 'Port de Catarroja, porta de l’Albufera', se intentará potenciar de forma sostenible los restaurantes del Port, mejorando la accesibilidad pero no de forma invasiva y siempre respetando el medio natural.

Asimismo, estos tres restaurantes ya cuentan con la zona delimitada y se construirán siguiendo los criterios marcados por el propio Plan del Port que se ajusta a la normativa marcada desde el propio Parc Natural de l’Albufera, apostando por la bioconstrucción. También habrán zonas de aparcamiento aunque la intención es poder llegar al Port también de forma sostenible, gracias a vías ciclopeatonales o a un futuro tranvía, proyecto que contempla Compromis a largo plazo.

Un Plan especial del Port, que necesita el visto bueno de la conselleria, y que no solo contempla la licencia para abrir restaurantes sino que es mucho más ambicioso. Se trata de un instrumento de planificación urbanística acorde a la nueva normativa medioambiental que se rige en el Parc Natural de l’Albufera y que responde a los problemas generados en Catarroja cuando se consideró el puerto como zona verde en el Plan General de Ordenación Urbana modificado en 2011 para adaptarlo al PAI de Nou Mil·leni y compensar con espacios naturales la recalificación de huerta a suelo urbanizable, que afortunadamente el juez paralizó.

Por tanto, para poder llevar acabo este Plan del Port es necesario cambiar el uso en el nuevo PGOU, algo que ya esta en marcha.

Reivindicación de pescadores

Gracias a este cambio de ordenación, no solo se podrá comer la llisa capturada en el lago, sino también comprarla. El plan contempla la creación de una Lonja, justo al lado de la sede de la comunidad de pescadores equipada para la recepción, conservación y venta del pescado del lago, una reivindicación realizada desde el colectivo.

Chirivella (PP) ya contempló una zona de ocio en el Port en 2010 No es la primera vez que Catarroja redacta un Plan Especial del Port. Ya lo hizo en 2010 bajo el mandato del popular Francisco Chirivella. Aunque se redactó, no fue avalado por la conselleria y no se aplicó. Según explica el actual edil de Urbanismo, en un primer momento valoró el coger de base ese plan ya redactado y modificarlo. "Pero muchos de los aspectos contemplados no cumplen la normativa actual y se centraba más en crear espacios urbanísticos, que en aprovechar los que ya tenemos, como pretendemos con este plan", indica Así, entre las actuaciones que estaban previstas en el plan de Chirivella destacaba la construcción de una ermita para Sant Pere, varios miradores y pasarelas móviles para cruzar el lago, además de una importante zona de ocio con restaurantes y hasta una especie de noria. No en vano, el entonces alcalde “vendía” este plan como “un segundo Palmar”, en relación a la pedanía del Palmar de València.



También se contempla la creación de un Aula Natura así como un museo etnográfico y una zona denominada Calafat, para la reparación de las embarcaciones.

“Estamos creciendo como municipio turístico y necesitamos una hoja de ruta que nos la da este Plan que esperemos recibir el visto bueno de conselleria. Ya hemos mantenido los primeros contactos y creemos que el informe será favorable”, señala Monzó.

Un plan que no solo contempla actuaciones a nivel urbanístico y económico, sino también y sobre todo, en el aspecto medioambiental. Así, una de las actuaciones más importantes que es la creación en la banda sur del Port de láminas inundables y hábitats que permitan la presencia y reproducción de aves. Una especie de humedal, que sirva a su vez para proteger la fauna y la flora autóctonas.